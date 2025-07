Daddy Yankee volvió a la música con nuevo nombre. Así se llama ahora. ¿Por qué?

Ramón Luis Ayala Rodríguez, como es el nombre de pila de Daddy Yankee, anunció oficialmente su retiro de la música y los escenarios en el 2022. Cerró su carrera con el álbum Legendaddy, lanzado el 24 de marzo de 2022, y una gira mundial llamada La Última Vuelta, que culminó en Miami el 22 de diciembre de 2022. En diciembre de 2023 compartió su decisión de convertirse al cristianismo, expresando que dedicará su vida a su fe.

No solo la vida musical del reguetonero tuvo un cambio, también su vida personal. En diciembre del año pasado anunció su separación de Mireddys González, después de casi 30 años de matrimonio. Aunque inicialmente la ruptura parecía tranquila, el artista presentó una orden de urgencia alegando que Mireddys y su hermana habían retirado 100 millones de dólares de las cuentas corporativas de El Cartel Records y Los Cangris Inc. sin su autorización, lo que generó un pleito legal que aún sigue sin ser resuelto del todo.

Daddy Yankee y Mireddys González Fotografía por: Instagram

¿Cuál es el nuevo nombre artístico de Daddy Yankee?

El pasado jueves 10 de julio el ‘Big Boss’ lanzó su nuevo trabajo discográfico titulado Sonríele. Lo que llamó la atención es que lo hizo bajo un nuevo nombre artístico, DY. Al parecer, este rebranding podría estar relacionado con estrategias legales en torno a la marca Daddy Yankee, cuyo registro parece estar en discusión, tras su divorcio de Mireddys González, con quien compartía sus empresas. Mandy Friedman, una reconocida periodista, aseguró que todas las ganancias que el cantante obtenga con su vieja identidad, tendrá que repartirlas con su exesposa y su excuñada, por eso, habría decidido crear un nuevo nombre para que ellas no tengan parte de sus nuevos proyectos.

Además, también se presume que ese nuevo nombre hace parte de su nueva imagen como cantante cristiano, quien cambió las letras y el sentido de sus canciones.

Letra de ‘Sonríele’, la nueva canción de Daddy Yankee

Dame una sonrisa, risa, risa (eh)

Dame una sonrisa (go), risa (go), risa (eh, wuh)

Dame una sonrisa (vamo’), risa (vamo’), risa (vamo’)

Dame una sonrisa (vamo’), risa (fuego).

__

Sonríele a la vida (sonríe)

Que la alegría cure el alma

Dale gracias al de arriba por respetar otro día

Pa’ que lo malo se vaya

Sonríele a la vida,

Que la alegría cure el alma (dame una sonrisa, dámela, la)

Dale gracias al de arriba por respetar otro día

Pa’ que lo malo se vaya (fuera), se vaya (fuera, fuera).

__

Nunca ha deja’o de sonreír (no)

Pase lo que pase, voy a ser feliz (oh)

Todos los procesos los entendí (you know)

Pasé cosas mala’, para qué mentir

No importa quién me mencione (wuh), tampoco las opinione’ (wuh)

Me llegan las bendicione’ .

__

Ando con el Nazareno, reno, reno, reno (Jesus)

Gracias por todo lo bueno y no tan bueno, bueno (thank you)

Inmune al veneno (tú lo sabes), ahora voy sin freno (you know)

Con nueva gasolina, con el tanque lleno (síguelo).

__

Sonríele a la vida (sonríe)

Que la alegría cure el alma (ay, papá, jaja)

Dale gracias al de arriba por respetar otro día

Pa’ que lo malo se vaya (fuera, fuera), se vaya

Sonríele a la vida, yah, yah

Que la alegría cure el alma (dame una sonrisa, dámela, la)

Dale gracias al de arriba por respetar otro día

Pa’ que lo malo se vaya (fuera), se vaya (fuera, fuera).

__

Sonríele a la vida (dame una)

Sonríele a la vida (sonrisa)

Sonríele a la vida (dame una) Sonríele a la vida (sonrisa)

Sonríele a la vida

Pa’ que lo malo se vaya, los malo se vaya.

__

Ando con el Nazareno, reno, reno, reno (Jesus)

Gracias por todo lo bueno y no tan bueno, bueno (thank you)

Inmune al veneno (tú lo sabes), ahora voy sin freno (you know)

Con nueva gasolina, con el tanque lleno (síguelo).

__

Sonríele a la vida (sonríele, jaja)

Que la alegría cure el alma (ay, papá, jaja)

Dale gracias al de arriba por respetar otro día

Pa’ que lo malo se vaya (fuera, fuera), se vaya

Sonríele a la vida, yah, yah

Que la alegría cure el alma (dame una sonrisa, dámela, la)

Dale gracias al de arriba por respetar otro día

Pa’ que lo malo se vaya (fuera), se vaya (fuera, fuera).