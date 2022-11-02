¿Dani Duke confirmó su participación en ‘La casa de los famosos’? Esto dijo

El nombre de Dani Duke vuelve a sonar con fuerza alrededor de La Casa de los Famosos Colombia. La creadora de contenido, pareja del influenciador conocido como La Liendra, habló recientemente sobre la posibilidad de unirse a la próxima temporada del reality y dejó la puerta abierta a lo que podría ser su debut en el formato.

En declaraciones a medios nacionales, Duke aseguró que, aunque hasta el momento no ha recibido una propuesta oficial, está dispuesta a analizarla si se presenta. “No puedo decir que no lo haría, estoy abierta a considerarlo, pero tendría que mirar muy bien las condiciones”, señaló, dejando claro que su decisión dependería de varios factores personales y profesionales.

Esta no es la primera vez que el reality toca la puerta de la influenciadora. Durante la segunda temporada, tanto ella como La Liendra recibieron la propuesta para entrar, e incluso Dani firmó el contrato y empezó a preparar su participación. Sin embargo, tras conversar en pareja, llegaron a la conclusión de que no era sano estar los dos dentro del programa al mismo tiempo, ya que podía afectar su relación. Finalmente, fue La Liendra quien aceptó el reto y ella se quedó afuera, apoyándolo desde sus redes sociales.

Su rol como apoyo externo fue clave. Duke se convirtió en una especie de “jefe de campaña” digital, organizando votaciones, incentivando a sus seguidores y manteniendo activa la conversación en torno a la participación de su pareja. Ella misma reconoció que se trataba de un trabajo exigente, pero también de una manera de acompañarlo en un proyecto que podía durar varios meses.

En cuanto a La Liendra, su paso por La Casa de los Famosos Colombia no pasó desapercibido. El creador de contenido entró con la expectativa de mostrar una faceta más cercana y menos polémica que la que suele proyectar en redes sociales. Dentro de la casa, protagonizó momentos de humor, pero también de tensión, con discusiones que lo pusieron en el centro de la atención mediática. Pese a ello, logró permanecer varias semanas en competencia y consolidar un grupo de seguidores que lo respaldaron con votaciones constantes.

Ahora, con la expectativa de una nueva temporada, las miradas se centran en Dani Duke. ¿Será el momento de verla dentro del reality y no solo apoyando desde afuera? Por ahora, la influenciadora no cierra la puerta y los fanáticos se mantienen atentos a lo que decida.