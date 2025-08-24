Dani Duke habló sobre el retiro en redes de La Liendra. “Quiere inspirarse otra vez”

El sorpresivo anuncio de Mauricio Gómez, conocido en el mundo digital como La Liendra, de alejarse temporalmente de las redes sociales causó inquietud entre sus millones de seguidores. El creador de contenido, que en los últimos años se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de Instagram y TikTok en Colombia, decidió tomarse un receso para replantear su rumbo creativo y recuperar energías.

¿Qué dijo Dani Duke?

Ante la avalancha de comentarios y preguntas, fue Dani Duke, su pareja y también reconocida influenciadora, quien aclaró la situación y pidió calma a los fanáticos. En declaraciones compartidas a medios y en sus propias plataformas, Duke explicó que esta decisión no significa un retiro definitivo, sino un alto necesario en el camino.

“Su labor demanda mucha creatividad y a veces deben parar para regresar con mejores ideas. Él decidió tomarse un receso de las redes sociales para regresar con mejores ideas, para reestructurarse e inspirarse nuevamente”, afirmó la influencer, dejando claro que este distanciamiento responde a una búsqueda personal y profesional de su pareja.

Dani Duke también aprovechó para reiterar su apoyo incondicional a Gómez. “Lo apoyo 100%, no sé cuándo vaya a volver, ojalá pronto porque yo soy su fan número uno, amo su contenido… estoy respetando ese momento de privacidad”, comentó.

La participación de La Liendra en ‘La casa de los famosos’

Además, hizo un llamado a los seguidores para que comprendan este espacio que decidió tomarse el creador de contenido, recordando que su paso por La Casa de los Famosos Colombia fue una experiencia exigente y mentalmente desgastante. “Es importante que la gente entienda y respalde esta pausa”, agregó Duke, enfatizando que se trata de un respiro necesario para volver con fuerza.

El alejamiento de La Liendra se da en un momento en el que los influenciadores, al igual que otras figuras públicas, enfrentan altos niveles de presión y exposición constante. Para muchos, la pausa resulta una forma de preservar la salud mental y evitar el agotamiento creativo, un tema cada vez más discutido en la industria del entretenimiento digital.

Por ahora, los seguidores deberán esperar el regreso de Mauricio Gómez a las plataformas que lo catapultaron a la fama. Mientras tanto, Dani Duke se mantiene activa en sus redes, acompañando a su pareja en este proceso y reiterando que la ausencia de La Liendra es temporal.