Daniel Arenas celebró su cumpleaños lejos de su familia. ¿Lo felicitó Daniela Álvarez?

Este 30 de marzo el actor colombiano Daniel Arenas llegó a los 47 años. El también presentador de televisión, que se radicó hace unos años en Miami, actualmente se encuentra en México donde graba la novela ‘Guardián de mi vida’, que se constituye en su regreso a los melodramas, tras varios años de ausencia.

Arenas aceptó la oferta del destacado productor Juan Osorio, quien le propuso interpretar a un escolta personal, de origen campesino, en la historia en la que comparte créditos con reconocidas figuras de la actuación azteca como Silvia Navarro, Alejandro Camacho, Paulina Goto, Kimberly Dos Ramos, Cecilia Toussaint, Víctor González, Rodolfo Salas, Pedro Baldo y Luis Gerardo León.

Fueron justamente sus compañeros de escena quienes lo festejaron al cumplir años y lo sorprendieron con un pastel alusivo a su nuevo personaje, llamado Franco Gallardo. La reunión fue en un estudio de televisión al sur de Ciudad de México, donde Osorio pronunció unas sentidas palabras en honor al bumangués. El cumpleaños ha coincidido con la recta final de la grabación de la novela, por lo cual Daniel aprovechó para agradecer el haber regresado a la actuación, a pesar de que tenía en mente no hacerlo.

Daniel Arenas pensó que no volvería a actuar

“Gracias por venir, gracias por este detalle no me esperaba”, se le escucha decir al colombiano que agregó: “Da nostalgia... Aprovecho para decir (que) este momento de vida para mí es muy especial; no pensé que iba a volver a hacer esto de interpretar personajes, de estar frente a una cámara, pero Dios me puso este señor que convence al que sea y lo agradezco mucho porque ha sido un viaje hermosísimo”, dijo refiriéndose a Osorio, el productor.

Los compañeros de Daniel además de felicitarlo cantaron porras y se oyeron estrofas que iniciaban con “te queremos Dany te queremos...”

¿Qué pasó con Daniel Arenas y Daniela Álvarez?

Los cibernautas naturalmente se han preguntado por Daniela Álvarez, la exreina colombiana, novia del actor desde el 2021, con quien dejó de verse compartiendo en el 2025, lo cual ha desatado informaciones sobre una ruptura de la pareja, sin que hasta el momento ninguno haya desmentido o confirmado nada al respecto.

Lo cierto es que Daniela usó sus redes sociales para felicitar a una amiga suya este mismo 30 de marzo, pero no destinó ninguna historia para saludar a Daniel, lo cual hace concluir que en efecto, la pareja habría roto hace unos meses.

Hace unas semanas al comenzar el rodaje de la nueva novela, Arenas entregó algunas declaraciones sobre su regreso al set al tiempo que mencionó que viaja seguido a Colombia a visitar a su familia, especialmente a sus padres, que viven en Bogotá. En las imágenes del cumpleaños en México, no se vio ningún familiar del actor por lo que se presume que podría haber una celebración de la fecha más adelante en un ambiente familiar, cu.ando el actor regrese de visita a la capital del país

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