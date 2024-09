Daniela Álvarez en concierto de André Rieu: “toqué el violín por siete años”

André Rieu regresó a Colombia después de cinco años. El neerlandés, y su orquesta, la Johann Strauss, emocionaron al público en su primero de cuatro conciertos en la capital del país.

El violinista de 74 años hizo un recorrido por composiciones clásicas y modernas de Europa y América. Desde su entrada al escenario, hasta la interpretación de su última canción, recibió la ovación del público.

Así fue el concierto de André Rieu en el Movistar Arena, en Bogotá

Cuando el artista arribó al escenario junto con toda su orquesta, apareció Sofía Calero, la primogénita de Carlos Calero, presentador de Día a Día. La joven fue la encargada de hacer la traducción de todo lo que decía el neerlandés.

“Buenas noches, señoras y señores. Son las únicas palabras que sé decir en español”, dijo director de orquesta, oriundo de Maastricht, Países Bajos. Durante las tres horas que duró el concierto, la orquesta interpretó temas como La entrada de los gladiadores, Blaze Away, I Will Survive, Can’t help falling in love, Think of me, entre otros.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando subió al escenario a Emma Kok, de 16 años, ganadora de La Voz Kids en Países Bajos. La joven cantante, quien se alimenta por una sonda desde que era una bebé, por un trastorno estomacal, hizo una magistral presentación. El público no dudó en ponerse de pie y ovacionarla.

En la segunda parte del show ocurrió otro momento especial. Con El danubio azul, muchos asistentes se levantaron de sus sillas y comenzaron a bailar el vals. Asimismo, de forma sublime, André Rieu y su orquesta interpretaron Aleluya, el coro de ‘El Mesías’, de Handel.

Para el cierre del concierto, el director inyectó la cuota colombiana, invitando a Daniel Sanabria Torres, quien, en uno de sus conciertos hace cinco años, tocó una flauta de plástico durante unos minutos que hubo una falla eléctrica en el recinto. El joven ahora hace parte de su orquesta. El telón del Movistar Arena se bajó con las notas del himno nacional de Colombia.

Daniela Álvarez, emocionada por el concierto de André Rieu en Bogotá

Una de las asistentes al concierto de André Rieu fue Daniela Álvarez, quien, en diálogo con Vea, reveló que le apasionaba el artista pues, durante un tiempo, ella tocó el violín. “Qué rico estar aquí y poderles contar que estoy súper emocionada por ver a André Rieu, la verdad es mi primera vez, yo toqué el violín como por cinco o siete años, sé perfectamente cómo funciona una orquesta y venir a ver este director me tiene con el corazón palpitando y me lo disfrutaré al máximo”, dijo.

La expresentadora del Desafío The Box fue acompañada de su mamá, quien también es una fiel seguidora del artista neerlandés. “Mi mamá es la fan número 1, cuando estamos en la casa lo que pone es la música de André Rieu, ya había ido a Argentina hace tres años a verlo y por fin tuvo la oportunidad de venir con ella y compartir este momento con ella para verla más feliz que siempre. Quiero ver con qué música nos sorprende, porque tiene un repertorio gigante, con qué cantantes nos va a sorprender. Estoy feliz”.