Daniela Álvarez recibió grave diagnóstico antes de su amputación: “Casi nunca lo cuento”

En una reciente entrevista, Daniela Álvarez habló de nuevo sobre el proceso que atraviesa desde hace casi cinco años, cuando le amputaron parte de su pierna izquierda debido a una serie de complicaciones médicas.

Sin embargo, en esta ocasión, la antigua presentadora del Desafío se refirió al diagnóstico que recibió poco antes del momento que, tal y como lo ha dicho en varias ocasiones, partió en dos su historia de vida.

¿Qué diagnóstico recibió Daniela Álvarez antes de su amputación?

De acuerdo con lo expuesto por la barranquillera de 36 años en el pódcast del conferencista e influenciador Juan Pablo Dos Santos, dos meses antes de que le extirparan su pierna le detectaron un tumor que, según ella, correspondía a un agresivo cáncer.

“Casi nunca lo cuento. Yo tuve un tumor y ese tumor iba a ser muy malo, iba a ser un tumor que se llama linfoma. Ese tumor normalmente se multiplica por el cuerpo... es un cáncer muy fuerte”, explicó.

Fue entonces cuando Daniela Álvarez se refirió a su fe y cómo, tras aferrarse a una pequeña esperanza, su diagnóstico se habría transformado.

“Recuerdo que lo primero que hice fue ir donde Dios, me arrodillé y, con todo el corazón, le pedí: ‘Dios, por favor, cámbiame el diagnóstico. Mándame lo que tú quieras, pero que sea algo con lo que yo pueda ser feliz y pueda vivir. No te estoy pidiendo que algo en mi vida deje de pasar, solo te pido es que lo cambies‘. Así me pasé, desde el día de la biopsia, hasta los 15 días en que llegaron los resultados. Cuando llega el nuevo diagnóstico ahora aparecía que lo que yo tenía era un tumor de bajo grado, que no era un linfoma y podía retirarse sin quimioterapias ni radioterapias (...) Efectivo, al final no fue el linfoma sino la amputación. Ese día entendí que Dios me dio el privilegio de escucharme y me cambió el diagnóstico por algo con lo que puedo vivir y puedo ser feliz”, agregó.