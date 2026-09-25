Daniela Ospina celebró sus 34 años y recibió sorpresa de una ex de James Rodríguez

Daniela Ospina cumplió 34 años el pasado 22 de septiembre y celebró la fecha rodeada de las personas más cercanas a ella. La empresaria compartió en sus redes sociales algunos momentos de la reunión, mientras que su esposo, el actor y cantante Gabriel Coronel, publicó un video con escenas de la fiesta.

La celebración también dejó una inesperada sorpresa en redes sociales. Shannon de Lima, expareja de James Rodríguez, tuvo un gesto con la colombiana que llamó la atención y despertó la curiosidad de sus seguidores.

Así celebró Daniela Ospina sus 34 años

A través de Instagram, la antioqueña publicó un carrusel de fotografías en el que mostró parte de la celebración. La empresaria lució un vestido y posó junto a su esposo, sus hijos y otros integrantes de su familia, en medio de una decoración con tonos rosados, blancos y rojos.

En su publicación, Daniela Ospina expresó su agradecimiento por un año más de vida y por la posibilidad de compartir la fecha con las personas que quiere.

“Celebrar mi vida siempre será una gran bendición, pero hacerlo rodeada de las personas que amo la hace aún más especial”, escribió la también exesposa de James Rodríguez, quien también destacó los momentos vividos y el cariño que ha recibido durante las distintas etapas de su vida.

Por su parte, Gabriel Coronel recopiló en un video varios momentos de la fiesta. En las imágenes se observan actividades como una hora loca, una fiesta de burbujas, una pasarela con alfombra roja y una sesión de karaoke.

Salomé (la hija de Daniela y James Rodríguez) y Lorenzo (el hijo que la empresaria tiene con Coronel) también aparecieron en diferentes momentos de la celebración. El futbolista David Ospina, hermano de la cumpleañera, fue otra de las personas que estuvo presente en la reunión.

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El gesto de Shannon de Lima que llamó la atención

Entre las interacciones que recibió la publicación de Daniela Ospina estuvo la de Shannon de Lima, expareja de James Rodríguez, quien dejó un “me gusta” en las fotografías.

El gesto generó comentarios entre los seguidores debido al vínculo que ambas tienen con el futbolista colombiano. Daniela y James se separaron en 2017, mientras que la relación de la venezolana con el deportista se extendió desde finales de 2018 hasta mediados de 2021.

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Sin embargo, la interacción de Shannon de Lima no sería el primer acercamiento público entre ambas. En junio de 2026, Daniela Ospina compartió un video en el que apareció junto a Shannon y la exreina Ariadna Gutiérrez, mientras las tres participaban en una tendencia de redes sociales en la que mostraban sus atuendos. La publicación, acompañada de la frase "Llegamos, robamos un par de miradas y nos vamos", llamó la atención por reunir a dos mujeres que tuvieron una relación sentimental con James Rodríguez en diferentes momentos.

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