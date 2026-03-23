Daniela Ospina confirmó cuándo y dónde se casará con Gabriel Coronel 

La historia entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel comenzó a finales de 2021, cuando empezaron a circular rumores tras varias interacciones en redes sociales. Sin embargo, fue en 2022 cuando decidieron hacer oficial su relación, compartiendo sus primeras fotos juntos. Desde entonces, han disfrutado de una relación estable. Sus seguidores han sido testigos de sus viajes, proyectos y momentos familiares. Uno de sus momentos más significativos llegó en 2023, cuando anunciaron que estaban esperando a su primer hijo juntos.

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Fecha del matrimonio de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

En el 2023, la pareja se casó por lo civil. Sin embargo, en ese momento revelaron que querían dar un paso más y llegar al altar por la iglesia. El anuncio sobre la boda ha venido evolucionando con el tiempo. Sin embargo, recientemente la empresaria compartió detalles más concretos que confirmaron lo que muchos ya sospechaban.

A través de una dinámica de preguntas en sus redes sociales, Daniela no solo habló de su matrimonio, sino que también aclaró una de las dudas más grandes: el lugar y el contexto de la ceremonia. Confirmó que la boda religiosa se llevará a cabo en Colombia, país al que regresará temporalmente para vivir este momento tan especial, aunque dejó claro que no será un cambio definitivo de residencia. Este detalle marcó un giro significativo en la historia, ya que muchos pensaban que el evento se realizaría en Estados Unidos, donde la pareja reside actualmente.

En lo que respecta a la fecha, la modelo compartió que será en abril, aunque decidió no revelar el día exacto. Esto coincide con lo que había insinuado meses atrás, cuando confirmó que se darían el “sí” en 2026, después de haberse casado por lo civil en 2023.