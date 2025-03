Daniela Ospina revela por qué no estuvo en los 15 de su sobrina, la hija de David

El guardameta de la Selección Colombia reside en Medellín desde que integra el equipo Atlético Nacional de esa ciudad. David Ospina vive con su esposa Jéssica Sterling y sus hijos Dulce María y Maximiliano.

El jugador de 36 años y su esposa celebraron los 15 años de su hija con una espectacular fiesta en un exclusivo lugar de la capital antioqueña. La recepción, que tuvo más de 120 personas que incluyeron amigos de la familia, parientes y compañeros de estudio de la quinceañera, contó con dj, música en vivo y banquete.

David publicó emotivas fotos de la fiesta en su Instagram en las que los cuatro lucían muy elegantes. No obstante, los cibernautas notaron que la gran ausente fue la hermana de David y ex esposa de James Rodríguez, Daniela Ospina, de igual manera su hija mayor Salomé, tampoco asistió.

La publicación de las instantáneas de la fiesta coincidió con una historia en la que Daniela, quien reside en Miami, Estados Unidos, hace varios años, realizó y en la que expresó que pasaba por un momento completo.

Daniela Ospina no fue a la fiesta de 15 años de su sobrina por asuntos migratorios

“Hoy con mi corazón arrugado por no poder estar en lugares que amo, en momentos que serán solo una vez e inolvidables”, escribió Daniela. Más recientemente, quiso poner punto final a los rumores y teorías sobre su ausencia y explicó ante el interrogante, que no acudió a la fiesta de la joven Dulce María ,porque está en medio de una trámite migratorio que al parecer, le impide salir del país por un tiempo.

“Esta es la pregunta más frecuente, solo espero que no la saquen más de contexto. Llevo casi 3 años en proceso de mi ‘green card’. En diciembre me llegó el permiso de viajes, un supuesto ‘parole’ y claro que funciona solo de viaje de trabajo o con alguna causa justificable (esto no es un tema de amor, ellos no entienden que son los 15 de tu sobrina), por esa razón y todas las razones migratorias que están sucediendo, decidimos esperar con mucha fe nuestro trámite y así poder volver a viajar. Lloramos, lo sufrimos, lo compartimos”, mencionó en la historia con vencimiento la también deportista, que, subió una foto en la que se veía ella en una videollamada, mientras veía a su sobrina Dulce María bailando el vals.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento