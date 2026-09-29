Daniela Ospina y Gabriel Coronel se confiesan sobre su matrimonio: “Esto no es perfecto”

Daniela Ospina y Gabriel Coronel atraviesan una nueva etapa de su relación después de celebrar su matrimonio religioso en Medellín. La ceremonia ocurrió tres años después de que formalizaran su unión civil, pero, más allá de la celebración, la pareja reconoce que mantener un hogar y una relación también implica enfrentar dificultades cotidianas.

En una entrevista con People en Español, ambos hablaron sobre la dinámica de su familia, los desafíos de combinar sus trabajos con la vida personal y la manera en que han aprendido a acompañarse durante los diferentes momentos de su relación.

¿Qué contaron Daniela Ospina y Gabriel Coronel sobre su relación?

Para la antioqueña, una de las claves está precisamente en no intentar mostrar una relación idealizada. Durante la conversación explicó que el matrimonio representa un proceso que se construye con el paso del tiempo y en el que también tienen lugar las diferencias.

Además, explicó que esas pequeñas dificultades también les permiten ir construyendo el hogar, la familia y los proyectos personales que comparten. En ese sentido, la ceremonia religiosa no significó para ellos el final de un proceso, sino otra etapa dentro de una relación que continúa transformándose.

“Esto no es perfecto, pero es una construcción diaria. Tampoco queremos que sea perfecto, porque con esas pequeñas imperfecciones vamos puliendo día a día el hogar, la familia y esos sueños personales que tenemos”. Daniela Ospina

La empresaria colombiana y Gabriel Coronel comparten su vida con Salomé (hija que Daniela tuvo con James Rodríguez) y Lorenzo, el hijo que tienen en común. Además de las responsabilidades familiares, ambos mantienen empresas, marcas y proyectos profesionales que los obligan a organizar sus tiempos.

Aun con esas dificultades, la pareja asegura que procura reservar espacios para estar junta y compartir con sus hijos. Para Daniela, algunos de los momentos más valiosos ocurren precisamente lejos de los compromisos públicos y profesionales: los fines de semana en casa, cuando pueden estar los cuatro sin grandes planes.

“Tenemos trabajos complejos, vidas complejas y nuestras propias empresas y marcas. A veces no es tan fácil (…) Sin embargo, nuestra casa es el templo, el hogar donde vamos a estar para darnos un abrazo y seguir adelante” afirmó el actor venezolano, a lo que Daniela Ospina agregó: "Cuando estamos los cuatro compartimos y disfrutamos esos pequeños momentos. Como cuando Gabi nos dice: ‘les voy a hacer un asadito’, y comemos los cuatro en casita".

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Otro secreto del matrimonio de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

Gabriel Coronel también destacó que uno de los aprendizajes de la relación ha sido entender que ambos atraviesan diferentes etapas y que, por eso, la comunicación ocupa un lugar fundamental. Fue entonces cuando explicó que para ellos es importante la manera en que se hablan, se escuchan, se miran y se apoyan. De ahí que defina su experiencia matrimonial con la siguiente frase: “Hacer equipo ha sido maravilloso”.

Otro de los aspectos que Daniela Ospina resaltó fue la importancia de agradecerse mutuamente por aquello que hacen dentro de la relación. Para ella, reconocer el esfuerzo del otro también ayuda a mantener una dinámica en la que puedan hablar con confianza y mostrarse vulnerables.

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"Hemos logrado que nuestra relación sea un espacio donde podemos mostrarnos vulnerables, hablar sin prejuicios y disfrutar de esa complicidad de amigos que hemos construido", concluyó.

Así, después de varios años de relación y de una segunda ceremonia que tuvo un significado especial para ambos, Daniela Ospina y Gabriel Coronel describen su matrimonio desde una perspectiva menos idealizada: una relación en la que existen dificultades, responsabilidades y diferencias, pero también un esfuerzo cotidiano por acompañarse y construir juntos su familia.

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