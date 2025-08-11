Daniela Ospina y James Rodríguez: así es su relación actual tras 8 años de divorcio

El vínculo entre Daniela Ospina y James Rodríguez continúa generando el interés de seguidores y medios de comunicación, incluso ocho años después de que la pareja se separara. La empresaria antioqueña habló recientemente con la revista Semana y entregó detalles sobre cómo se relaciona hoy con el futbolista, con quien estuvo casada cerca de siete años y con quien comparte la crianza de su hija, Salomé.

¿Qué dijo Daniela Ospina sobre James Rodríguez y su hija Salomé?

La antioqueña explicó que, a pesar de que sus caminos tomaron rumbos diferentes, la prioridad ha sido siempre el bienestar de la menor. Esa visión compartida, aseguró, les ha permitido mantener la armonía y una comunicación constante. Según contó, el respeto mutuo ha sido la base para que la relación fluya sin conflictos.

“Tengo una relación muy buena con James, estamos todos al tanto de lo que sucede con Salomé. Ella pasa tiempo con él siempre que puede. Respetamos la vida de cada uno y no nos metemos mutuamente en la vida privada. Tenemos una hija en común, a la que criamos con valores y honestidad, y gracias a Dios no hemos tenido problema alguno para seguir adelante con esa relación familiar”, afirmó Daniela Ospina.

Durante la entrevista, la también modelo aprovechó para reflexionar sobre su experiencia como madre, un papel que, dijo, ha asumido con alegría y compromiso. En ese contexto, calificó la maternidad como un “disfrute” y destacó que su hija mayor le ha enseñado lecciones que no solo ha aplicado con su segundo hijo, Lorenzo, sino también en su vida personal.

“Salomé ha sido mi compañera, una gran maestra, y he aprendido mucho a criar con ejemplo, no solo con palabras. Desde muy chiquita yo sabía que quería ser mamá. Doy gracias a Dios por tener una maestra como Salo, porque me ha preparado, no solo hacia Lorenzo, sino hacia la vida”, agregó.

En cuanto a la exposición pública de sus hijos, Daniela Ospina reconoció que no siempre es sencillo manejar las críticas que pueden surgir en redes sociales. Por ese motivo, tomó la decisión de reducir la presencia de Salomé en estos espacios, con el fin de garantizarle privacidad en su etapa de adolescencia.

“No me molesta compartir, pero, cuando enfrento críticas sobre mis hijos, me da tristeza y tomo distancia para evitar sufrimiento innecesario. En el caso de Salomé, decidí protegerla alejándola un poco de redes, porque, siendo adolescente, ella quiere también su privacidad. Mientras se sienta cómoda, se va a hacer, y el día que no, pues se deja de hacer”, concluyó en su charla con el mencionado medio de comunicación.