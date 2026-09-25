Daniela Pachón se despidió de ‘Noticias Caracol’ después de 10 años: “Fui feliz”

Daniela Pachón es una periodista colombiana que, durante más de diez años, formó parte de Noticias Caracol, donde se convirtió en uno de los rostros más conocidos del noticiero. Durante su carrera profesional, ha tenido la oportunidad de cubrir una variedad de eventos dentro y fuera del país. Sin embargo, en la reciente emisión del informativo, la comunicadora sorprendió al anunciar su salida.

Así fue la despedida de Daniela Pachón de ‘Noticias Caracol’

Después de 10 años frente a las cámaras, la periodista santandereana se despidió entre lágrimas de sus compañeros y televidentes. “Así transcurrieron estos años, fui feliz porque ustedes me aceptaron en sus pantallas durante más de 10 años, pisé este set impulsada por la pasión de contarles qué pasa en nuestro país, viví un carrusel de emociones, pasaba de la seriedad a la sonrisa, o de la risa al llanto, de la indignación a la esperanza, o de la ilusión a la emoción. Noticias Caracol me permitió estar donde había dolor e incertidumbre, pero también donde renacía la ilusión y la fe, o donde la noticia fue una fiesta2, dijo a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde recopiló diferentes imágenes de momentos que cubrió en su paso por Noticias Caracol.

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Pachón llegó al noticiero el 22 de febrero de 2026. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado tanto en reportería como en presentación, cubriendo una variedad de noticias nacionales y eventos importantes para los colombianos. “Nunca voy a olvidar lo que sintió mi corazón al contarle al país que mi Santander conocía por primera vez qué era ganar una estrella en el fútbol colombiano. El sueño se hizo realidad y también se transformó. Hoy cierro mi etapa en esta casa que me vio crecer, me voy con el corazón contento, agradecida por las puertas que se abrieron para cumplir el sueño que guardaba desde niña, me voy orgullosa del equipo del que fui parte y del que aprendí”, agregó.

¿Para dónde se va Daniela Pachón?

Finalmente, aseguró que iniciará un nuevo camino profesional en el que asumirá nuevos retos: “Tengo nostalgia, sí, pero también siento emoción por seguir creciendo. ¿Qué sería de la vida sin sueños, sin retos, sin nuevas metas? Quiero seguir contándoles historias y preguntando por y para ustedes. Y por eso, les quiero pedir algo, no olviden esta voz, porque si Dios me lo permite, nuestra nueva cita ahora será en la radio. Gracias por siempre, Noticias Caracol”.

Aunque no reveló el nombre de su nueva casa periodística, la comunicadora agradeció a todos por el apoyo. En medio de la emisión de esta mañana, dijo entre lágrimas: “Hoy cierro una etapa, una niña que soñaba con llegar aquí, gracias porque hace casi 11 años me abrieron las puertas y me permitieron crecer. Aprendí aquí lo que significa la palabra trabajar en equipo. Gracias a los televidentes porque me aceptaron en sus pantallas. Espero que nos sigamos reencontrando”.

A través de los comentarios, los usuarios le han dejado mensajes despidiéndola: “es una excelente profesional”, “qué carisma tiene esta mujer”, “buen viento y buena mar”, “qué triste noticia”, “se va una gran presentadora”, “todo lo mejor para Daniela”.