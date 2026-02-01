Daniella Durán, la colombiana que se alista para un nuevo Mundial y apunta a otro Emmy

Daniella Durán se prepara para un nuevo Mundial de fútbol con un objetivo claro: volver a competir por un premio Emmy. El galardón que ganó en 2023 en la categoría Multimedia Journalist, gracias al proyecto “Descubre Qatar” para Telemundo, marcó un punto alto en su carrera, pero no un cierre. Hoy, con una trayectoria consolidada entre Colombia y Estados Unidos, la periodista cartagenera encara un nuevo ciclo profesional en el que combina televisión, plataformas digitales y proyectos propios.

Origen, identidad y carácter

Nacida en Cartagena, Daniella Durán creció en un entorno familiar que, según ella misma reconoce, moldeó tanto su carácter personal como su manera de asumir el trabajo periodístico. Criada por su familia materna, se define como “100 % costeña”, una identidad que sigue presente incluso después de años fuera del país. “Puedes sacar a la costeña de la costa, pero no a la costa de la costeña”, suele decir, al explicar esa mezcla de cercanía, persistencia y confianza que la ha acompañado en su carrera.

Aunque hoy su nombre está asociado al periodismo deportivo y a la televisión internacional, el camino hacia la comunicación no fue inmediato. Durante varios años, Durán creyó que la única forma de llegar a la pantalla tenía que ver con los reinados de belleza, una percepción común en la televisión colombiana de entonces. Esa idea la llevó incluso a posponer sus estudios de Comunicación Social y a explorar otros intereses profesionales. Estudió Diseño de Interiores, se graduó y ejerció, mientras seguía preguntándose cómo dar el salto definitivo hacia los medios.

El giro llegó cuando decidió retomar la formación académica y apostarle de lleno a la comunicación. Mientras estudiaba, comenzó a buscar oportunidades en televisión, consciente de que el acceso no era automático. “Una cosa es saber tocar las puertas; quedarse ya es parte del talento”, afirma al recordar sus primeros años, en los que combinó estudio, trabajo y construcción de relaciones profesionales.

Sus primeras oportunidades llegaron en Bogotá, donde empezó a consolidarse como presentadora y periodista en medios televisivos. En poco tiempo logró posicionarse en espacios de alta visibilidad, especialmente en el periodismo deportivo, un campo históricamente competitivo y limitado. Para entonces, su carrera parecía encaminarse con estabilidad, hasta que una decisión administrativa cambió el panorama: la aprobación de su residencia permanente en Estados Unidos.

El traslado ocurrió en un momento en el que Daniella Durán sentía que su carrera en Colombia estaba en uno de sus puntos más altos. Dejar el país implicó renunciar a proyectos, a una red profesional construida durante años y a una vida personal ya establecida. “Aquí había construido todo, y allá llegué siendo nadie”, recuerda sobre sus primeros meses en Estados Unidos. El choque fue inmediato: empezar de cero, adaptarse a nuevas dinámicas y aceptar posiciones que no siempre coincidían con su experiencia previa.

En la televisión estadounidense, el proceso fue gradual. Volvió a la reportería de calle, cubrió temas ajenos al deporte y entendió que el reconocimiento debía ganarse nuevamente. Lejos de resistirse, asumió ese recorrido como parte del aprendizaje. “Acá no llegas a reemplazar a nadie. Te toca hacer el proceso completo”, explica sobre esa etapa, en la que pasó por distintos horarios, formatos y roles dentro de los noticieros.

El Emmy y un punto de quiebre

El Mundial de Qatar 2022 se convirtió en un punto decisivo. Para una periodista deportiva, no estar en una Copa del Mundo representaba un vacío difícil de justificar. Cuando inicialmente no fue incluida en los planes de cobertura, Durán decidió viajar por su cuenta, apoyándose en sus plataformas digitales y en la producción de contenido propio. “Si no me mandaban, yo iba igual”, recuerda sobre esa decisión, tomada más por convicción que por garantía de respaldo.

De esa iniciativa nació “Descubre Qatar”, un proyecto que se apartó de la cobertura estrictamente deportiva para enfocarse en las historias alrededor del Mundial: personajes, contextos culturales y relatos que no siempre tenían espacio en la transmisión tradicional. El trabajo se emitió en Telemundo y tuvo una circulación multiplataforma, resultado de una estrategia que Durán había desarrollado desde años atrás, combinando televisión y digital.

Un año después, el proyecto fue inscrito en los premios Emmy. La nominación ya era significativa, pero el anuncio del premio superó cualquier expectativa. Competía con producciones de grandes cadenas estadounidenses y, por primera vez, una periodista colombiana ganaba en esa categoría con un contenido en español. “Fue un trabajo muy luchado y muy trabajado”, resume sobre ese reconocimiento, que considera uno de los más importantes de su carrera.

Tras el Emmy, Durán decidió dar un paso adicional: crear su propio proyecto. Así nació Didi Sports, una plataforma desde la cual trabaja en la construcción de marca e identidad de deportistas, conectando el periodismo con el entorno digital, comercial y narrativo. La iniciativa responde a una lectura clara del oficio: la televisión no es permanente y el periodismo deportivo tiene ciclos marcados por grandes eventos.

“Siempre supe que no podía depender solo de si me llamaban o no”, explica sobre esa decisión. Didi Sports le permitió capitalizar años de relaciones, experiencia y conocimiento del medio, sin abandonar su rol como periodista. El proyecto ya cuenta con varios años de funcionamiento y un equipo de trabajo que ha acompañado su crecimiento.

En paralelo, Durán continúa vinculada a la televisión y se prepara para el próximo Mundial de fútbol, un evento que vuelve a poner su trabajo en el radar internacional. Entre sus objetivos está desarrollar nuevos proyectos periodísticos de largo aliento y, por qué no, volver a competir por un premio Emmy. “Este es el momento de construir”, dice, consciente de que el equilibrio entre medios tradicionales, plataformas digitales y proyectos propios define hoy su presente profesional.

La historia de Daniella Durán no solo habla de un premio, sino de una forma de ejercer el periodismo fuera del país sin romper el vínculo con el origen. En un contexto donde cada vez más comunicadores colombianos buscan espacio en escenarios internacionales, su recorrido se convierte en una referencia concreta de cómo el oficio puede adaptarse, expandirse y seguir siendo relevante.