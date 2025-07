Darlyn, exparticipante del ‘Desafío XX’, reveló por qué terminó con Kratos

Darlyn Giraldo fue una de las participantes más destacadas del Desafío XX. Llegó a la final junto a Sensei, quien fue su apoyo en la ‘Etapa dorada’ del programa, pero fue derrotada por Guajira y Kevyn Rúa, sus contrincantes. Al terminar la competencia, la deportista se mostró en una relación sentimental con Kratos, quien también participó en la misma edición del reality.

A través de sus redes sociales, la pareja se mostró muy enamorada, de hecho, estaban felices porque se habían ido a vivir juntos; sin embargo, desde hace varias semanas dejaron de aparecer en redes, aumentando los rumores de ruptura. “Se les acabó el amor", “¿qué pasó con Darlyn?”, “están borrando las publicaciones poco a poco, ellos terminaron”, “lo que se ve, no se pregunta”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en redes.

¿Qué pasó con Darlyn y Kratos?

Finalmente, después de muchas especulaciones, Darlyn visitó el set de Desafío Siglo XXI, transmitido por Ditu, donde dialogó con los presentadores sobre su paso por el programa.

Allí, fue cuestionada por Kratos y, finalmente, confirmó que ya no estaban juntos: “ya murió, (la relación) ya pasó la página. Teníamos proyectos demasiado diferentes, teníamos personalidades muy diferentes, en el momento de convivir, ahí fue donde claramente detonó. Realmente no teníamos objetivos iguales y la verdad ya pasó. No volvería con él”, dijo.

Aunque no brindó más detalles, dejó claro que su historia de amor ya tuvo su punto final y no tiene opciones de abrir más páginas para escribir juntos. Por ahora, Kratos no se ha referido al respecto.

¿Cómo inició la historia de amor de Darlyn y Kratos?

Antes de comenzar la última etapa del Desafío XX, los participantes tuvieron unos días de break. Durante ese tiempo, Darlyn y Kratos iniciaron su relación sentimental. La deportista contó en ese momento detalles de su romance: “él me dejó un mensaje diciéndome que yo era una de sus favoritas en competencia, un día compartimos un meme entre los dos y ya empezamos a hablar y entonces me deseaba los buenos días y las buenas noches. Es muy bonita persona, me gustó haberlo conocido”, dijo en ese momento.