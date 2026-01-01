David Guerrero recibió su primer premio como actor a los 62 años por ‘Toma 10’ en SmartFilms

El actor colombiano David Guerrero vivió uno de los momentos más significativos de su trayectoria artística en 2025, al recibir el primer premio de su carrera como actor durante la más reciente edición del festival SmartFilms.

El reconocimiento llegó gracias a su participación en el cortometraje Toma 10, producción que se convirtió en una de las grandes ganadoras del certamen al obtener nueve premios, entre ellos el de 'Mejor Actuación‘, categoría patrocinada por Vea y El Espectador.

David Guerrero y su conexión con ‘Toma 10′

Toma 10 es un cortometraje realizado por jóvenes creadores de la Universidad Nacional, dirigido por Ángela Sofía Ortega y Juan Diego Arias, que adopta el formato de falso documental para narrar el detrás de cámaras de una producción audiovisual.

La historia expone, desde el humor y la observación crítica, los imprevistos, tensiones y dinámicas internas que se viven durante un rodaje. En este contexto, David Guerrero interpreta a un actor que termina confundiendo los límites entre su personaje y la realidad, uno de los ejes narrativos más destacados del proyecto.

Según contó el propio actor en entrevista con Vea, su participación en el cortometraje se dio sin saber que sería inscrito en SmartFilms. Por eso, la sorpresa fue total cuando durante la gala de premiación Toma 10 comenzó a ser mencionado repetidamente como ganador en diferentes categorías técnicas y artísticas.

El momento más emotivo llegó cuando se anunció el premio a ‘Mejor Actuación’, reconocimiento que Guerrero recibió entre más de 2.800 cortometrajes inscritos en el festival.

El secreto detrás del éxito de ‘Toma 10′, según David Guerrero

Para Guerrero, el impacto del proyecto estuvo en la estructura del guion, la organización del equipo y el trabajo colectivo. Destacó la capacidad del cortometraje para jugar con dos realidades —la ficción y el proceso real de hacer cine—, así como el cuidado técnico y narrativo logrado pese a tratarse de una producción realizada con celulares, esencia del espíritu de SmartFilms.

El actor también agradeció al festival y a sus organizadores por abrir espacios para nuevas voces y formatos dentro del audiovisual colombiano. “Es el primer premio que me gano en toda mi carrera, a mis 62 años”, afirmó Guerrero, quien definió el reconocimiento como un cierre inesperado y profundamente significativo para su año profesional.

Este logro se suma a su reciente regreso a la televisión colombiana, consolidando un 2025 marcado por la reivindicación artística y el reconocimiento a una trayectoria construida con constancia y perseverancia.

