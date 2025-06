David Sanín: quién es, edad y más del participante de ‘MasterChef Celebrity’

La décima temporada de MasterChef Celebrity era uno de los programas más esperados por los televidentes. 22 famosos llegaron para demostrar sus habilidades y destrezas en la cocina; sin embargo, en los próximos días uno de ellos se convertirá en el primer eliminado.

Aunque el programa lleva menos de un mes al aire, los televidentes ya tienen a sus favoritos, así como los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso han podido evidenciar las cualidades culinarias de cada uno.

¿Quién es David Sanín?

David Sanín es un reconocido humorista y actor colombiano que ha dejado su huella en el mundo de la improvisación teatral durante más de 20 años. Nació y creció en Medellín, donde desde muy joven se dio cuenta de su amor por la comedia, participando en obras escolares como “Juan sin miedo a lo paisa”. Más tarde, se unió a la Generación 2000 de la Universidad de Antioquia.

En la descripción de su LinkedIn, se lee: “por más de 20 años me he especializado en la improvisación teatral y la comedia, esto me ha forjado un camino como director de escena y audiovisual; también, me permitió aprender herramientas para ser guionista. Para especializarme realicé estudios en escritura creativa en la universidad Eafit y estudios en Cine en la Escuela do Cinema en Rio de Janeiro. Actualmente realizo proyectos creativos en Accion Impro, tanto teatrales como virtuales”. Esto consiste en un grupo de improvisación, donde, a través de sus presentaciones, entrenamientos y talleres, promueven una forma de teatro basada en la escucha activa y la espontaneidad.

“Todo lo que aquí ocurre en escena es susceptible de usarse: si alguien tose o sonríe o si se cae una botella. Aquí no hay error, ni juicios o censuras. Los latinoamericanos estamos acostumbrados a regañar, a marcar el error a otro o a aceptar el juicio. Aquí, en las obras de Acción Impro, no se trata de eso, tiene que ver con encontrar entre todos un camino, la solución”, dijo en una oportunidad para Vivirenelpoblado.com sobre su trabajo.

David Sanín, el humor de ‘MasterChef Celebrity’

El improvisador teatral, de 43 años, ha expresado en sus redes sociales su felicidad por su llegada al reality culinario de RCN. “Uno va día a día haciendo lo que le gusta y un día se cumplen los sueños. No te detengas, cada día es una celebración”, escribió en un post. Sus seguidores le han dejado mensajes deseándole éxitos en esta etapa de su vida. “Colombia y el mundo merece conocer tu gran talento”, “la presión que tiene David de quedar en la final para que Chicho, Adrián y Franko no se la monten”, “amo que estés ahí, será una gran temporada, desde Frank no me despego del programa y ahora menos”, “vas a ser mi motivación para ver ese programa este año”.