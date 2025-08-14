David y Victoria Beckham, ausentes en la renovación de votos de Brooklyn y Nicola Peltz

El pasado 2 de agosto de 2025, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebraron la renovación de sus votos matrimoniales en una discreta pero emotiva ceremonia realizada en la finca familiar de los Peltz, en las afueras de Nueva York. Tres años después de su boda en abril de 2022, la pareja decidió reafirmar su compromiso en un evento que estuvo cargado de simbolismo y detalles personales.

¿Por qué se ausentaron David y Victoria Beckham?

Uno de los momentos más comentados fue la elección de vestuario de la actriz y modelo. Nicola lució un vestido off-the-shoulder confeccionado a partir del traje de novia que su madre, Claudia Heffner Peltz, usó en 1985. La pieza, adaptada para la ocasión, se convirtió en un guiño a las raíces familiares y en un mensaje de continuidad generacional.

La ceremonia fue oficiada por Nelson Peltz, padre de la novia, y contó con la presencia de varios miembros de la familia Peltz. Sin embargo, la ausencia fue la protagonista cuando se confirmó que David y Victoria Beckham, así como los tres hermanos de Brooklyn —Romeo, Cruz y Harper—, no asistieron al evento. Según reportes, la familia Beckham se encontraba de viaje en Europa, aunque la situación ha reavivado rumores sobre una posible distancia entre ambos clanes.

En declaraciones a People, Brooklyn describió el momento como “muy bonito” y confesó que los votos que intercambiaron en esta ocasión fueron “más largos y emocionales” que los originales. Incluso reveló que planea tatuarse parte de sus nuevas promesas matrimoniales. “Haríamos esto todos los días si pudiéramos”, aseguró el hijo mayor de los Beckham.

Aunque tanto Nicola como Victoria Beckham han negado en el pasado cualquier conflicto, la imagen de la pareja rodeada únicamente por la familia Peltz, sin la presencia de los Beckham, ha alimentado la conversación pública sobre el estado actual de su relación con la familia británica.

Para la pareja, la renovación de votos fue más que una celebración; fue, en palabras de Brooklyn, “un recuerdo muy bonito que siempre llevaremos con nosotros”, un gesto que buscó reafirmar su unión en un momento de su vida en el que, más allá de las especulaciones, parece primar la intimidad y el significado personal.