Dayana Jaimes contó por qué se distanció de la familia de Martín Elías y Diomedes Díaz

En semanas anteriores, Dayana Jaimes se convirtió en protagonista de un sonado escándalo en el que fue señalada de sostener una aventura amorosa con el esposo de Betsy Liliana Díaz, hija de Diomedes Díaz y hermana del fallecido Martín Elías. Razón por la que su relación con la familia del ‘Cacique’ ha sido objeto de serios cuestionamientos.

Con la intención de resolver los interrogantes y silenciar los comentarios de los curiosos, Dayana se pronunció en horas recientes a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Dayana Jaimes sobre la familia de Diomedes Díaz?

Por medio de una dinámica conocida como ‘la caja de preguntas’, la viuda de Martín Elías respondió a ciertas dudas planteadas por sus seguidores. Como era de esperarse, el tema de su relación con los Díaz en medio del polémico episodio salió a flote.

De acuerdo con lo expuesto por Dayana Jaimes, el distanciamiento con los familiares de su hija Paula, así como de algunos a quienes su esposo consideraba amigos, no es nuevo. “Cuando Martín falleció, la vida que teníamos se transformó por completo. Personas que considerábamos cercanas se apartaron y no volvieron. Al final, eso también fue un aprendizaje”, expresó inicialmente.

“Muchos familiares de Martín tomaron su rumbo, y yo me enfoqué en rehacer mi vida junto a Paula, que siempre ha sido mi prioridad”, agregó la periodista, aun cuando también advirtió que, a pesar de lo ocurrido, todavía conserva cercanía con algunos miembros de la familia Díaz: “Por Paula siempre habrá una conexión con ellos. Hay familiares a los que les tengo un cariño enorme y esa gratitud sigue intacta”.

En su pronunciamiento, Dayana Jaimes también envió una pulla a todos aquellos que se han dedicado a hablar sobre su vida privada: “No entiendo por qué me siguen asociando con gente que apenas tuvo presencia en nuestra vida”.

Por último, se refirió a su ausencia en los constantes encuentros que realizan los familiares de Diomedes Díaz y Martín Elías, pues es uno de los aspectos que más aviva los rumores de una mala relación entre ambas partes. “No tengo por qué estar en cada reunión o cada festejo. La gente asume cosas que no son”, concluyó Dayana Jaimes.

¿Qué opina el hijo de Martín Elías sobre Dayana Jaimes?

En diálogo con el portal Vallenatos y más ná, el joven artista prefirió mantenerse al margen de las polémicas que rodean a Dayana Jaimes, pero dejó claro el lugar que ella ocupa en su vida. “Yo pienso que jamás opinaré porque es la mamá de mi hermana y no quiero verme involucrado en esos temas. La respeto mucho”, expresó inicialmente.

Consciente de que la figura de Dayana Jaimes despierta múltiples comentarios en redes sociales y medios de comunicación, el heredero de ‘El Terremoto’ aseguró que su decisión es no entrar en esos debates. “Ella es una mujer madura y sabe lo que hace, lo que decida hacer o no, lo respeto”, agregó durante la conversación.

Martín Elías Jr. también fue enfático en que, más allá de las diferencias que puedan existir entre algunos miembros de la familia y la viuda de su padre, su postura es mantener la cordialidad: “Como te digo, ella es la mamá de mi hermana, entonces si yo salgo a atacarla o a opinar sería meterme en temas que no son míos y que les competen solamente a ellos. La respeto y quiero siempre llevar una buena relación. Siento que eso es lo importante.