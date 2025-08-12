De Colombia a los ‘Power Rangers’: la historia del bogotano que fue Ranger Negro

En 2002, millones de niños en todo el mundo sintonizaban Power Rangers: Fuerza Salvaje, una de las temporadas más recordadas de la popular saga infantil. Entre las caras que dieron vida a los héroes de colores había un colombiano, algo que pocos sabían en ese momento. Nacido en Bogotá y con raíces costeñas, Jack Guzmán pasó de otros planes de vida a vestir el traje negro y convertirse en uno de los personajes más queridos por los fans.

Su camino hasta ese papel combinó casualidades, decisiones arriesgadas y un golpe de suerte en el momento justo. No era un fanático del programa, ni siquiera soñaba con ser actor, pero terminó compartiendo set con un elenco internacional, en jornadas de grabación maratónicas que marcaron su vida.

¿Quién es Jack Guzmán y cómo llegó a los ‘Power Rangers’?

Aunque muchos piensan que es barranquillero (por su acento), Guzmán nació en Bogotá. De acuerdo con lo que contó en una entrevista con El Tiempo, creció en Barranquilla y durante su juventud llegó a Miami, donde alternaba estudios con trabajos ocasionales, siempre con la mira puesta en el deporte. Su sueño era jugar fútbol americano de manera profesional, e incluso obtuvo una beca universitaria en Kansas, pero la enfermedad y posterior muerte de su padre cambiaron sus planes para siempre.

De regreso en Miami, probó distintos caminos: estudió Psicología, trabajó en construcción y hasta consideró ser profesor. Sin embargo, un encuentro fortuito con una productora de televisión despertó su interés por las cámaras. Primero fue un texto leído en teleprónter por pura curiosidad; después, un pequeño papel como extra en El Especialista, una película protagonizada por Sylvester Stallone y Sharon Stone. Esa experiencia lo convenció de que quería dedicarse a la actuación y, aunque nunca tomó clases formales, decidido a dar el salto.

Jack Guzmán se mudó a Los Ángeles en busca de oportunidades. Trabajó como extra en varias producciones hasta que recibió la noticia de una audición para Power Rangers. Tras superar tres pruebas en las que interpretó escenas de temporadas anteriores, fue seleccionado para interpretar a Danny Delgado, el Ranger Negro, reemplazando al actor inicialmente escogido para el papel.

“En la tercera prueba me llamaron para decirme que me midiera el traje. A los dos días ya estaba grabando (...) Era el pelado nuevo en la escuela, pero todos hicieron lo posible por hacerme sentir cómodo”, expresó en su charla con el mencionado medio.

Según Jack Guzmán, las largas jornadas —desde la mañana hasta la noche— y la exigencia física fueron su “universidad de actuación”, y estas enseñanzas le abrieron campo en otras series, como CSI Miami. Con el tiempo, el grupo de Power Rangers: Fuerza Salvaje se convirtió en una pequeña familia y juntos grabaron 44 episodios.

Así luce Jack Guzmán, actor colombiano de los ‘Power Rangers’, en la actualidad