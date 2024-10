¿De cuánto es la fortuna de P. Diddy? Estos son sus negocios, socios y empresas

Hoy P. Diddy o Diddy Combs, Sean Combs o Puff Daddy como se le quiera llamar, está viviendo el escarnio público al tiempo que es indagado y analizado en todas las áreas de su vida dentro de una investigación, tal vez la más grande y escandalosa que haya sufrido una celebridad, acusada de varios delitos sexuales que incluyen prostitución, trafico de personas, pornografía, posesión de drogas, armas, secuestro y chantaje.

Ante el difícil y peligroso panorama, que advierte con ponerse peor en mayo, cuando comience el juicio y las víctimas suban al estrado a testificar y la parte acusatoria muestre pruebas, las amistades que ha cultivado a lo largo de más de 30 años de carrera, han guardado silencio y tomado distancia, ya sean del mundo del espectáculo o los negocios.

P. Diddy fue ejemplo de inspiración. Tocó la campana de Wall Street

Pero hasta hace un par de años, la realidad era bien distinta. Diddy era reconocido como un genio de los negocios. Su alcance llegó a tal nivel que en el 2016, tocó la campana de cierre en la Bolsa de Nueva York como representante del vodka Cîroc, junto al entonces director Tom Farley. Juntos en la foto de este artículo.

Para ese entonces, Diddy era un aliado estratégico del gigante de licores Diago, que le ofreció ser la imagen de esa bebida por 15 años y el entusiasmo y conocimiento de finanzas de Diddy era tal que se ofreció como Vicepresidente de marketing y fungió como tal, según un perfil de Forbes.

Y es que P. Diddy, hoy de 54 años, comenzó en los negocios muy temprano cuando entró a estudiar Administración en la Universidad de Howard. Siendo aún alumno hizo una pasantía y luego alcanzó la Vicepresidencia de mercadeo de la compañía que le dio esa primera oportunidad.

En el 2003 ya su marca de ropa, Sean John, comenzaba a ser reconocida y adquirida y logró su primer gran negocio en este renglón y fue convertirse en la marca oficial de un equipo deportivo como fueron Los Mavericks, al tiempo que un inversor como Ronald Brukle, considerado uno de los multimillonarios de Estados Unidos, le inyectó un capital de 100 millones de dólares a la compañía de ropa.

Esto le permitió comercializar sus prendas en Macy’s y Dillards, dos de las grandes superficies de venta vestuario de Estados Unidos.

El paso de P. Diddy por los perfumes, los licores de lujo y una marca de agua

En el 2004, el productor y rapero, que ya tenía jugosas ganancias en la industria musical, se asoció con el gigante Estée Lauder para lanzar sus propios perfumes. Curiosamente la primera la llamó Imperdonable, en español. En aquel tiempo, el director de operaciones de la compañía, William Lauder, aseguró que Diddy era un “hombre que se ha ganado una reputación fenomenal como creador de tendencias en la música, la moda y los negocios”.

Para el 2007, celebró tal vez su negocio más grande y lucrativo con la compañía de licores Diageo, que lo convirtió en la imagen Cîroc. Hasta el 2022 se mantuvo este matrimonio financiero que le permitió generar cerca de 1000 millones de dólares. Ganó más dinero en esta alianza que con la música. Hoy se recuerda perfectamente que tanto en las famosas fiestas blancas como las llamadas Freak off, estas últimas en las que se habrían cometido los crímenes sexuales que han denunciado las víctimas, el neoyorquino brindaba con este vodka. La compañía le pagaba anualmente 66 millones de dólares.

En el 2012, incursionó en una cadena de entretenimiento cuando abrió en sociedad Revolt TV, con el fin de dar a conocer a los creadores del hip-hop y la cultura juvenil.

Tres años más tarde, en el 2015, Diddy volvió a buscar a Burkle, considerado uno de sus grandes padrinos, quien se ha mantenido en silencio con los más recientes acontecimientos. Los dos juntos al actor de Simios, Mark Wahlberg, compraron la marca de agua AquaHydrate. En ese tiempo ser socio de Combs era un honor que pocos tenían.

En el 2017, Combs se ubicó según la revista Forbes como uno de los 100 personajes más influyentes y ricos del entretenimiento. Ganó 130 millones de dólares entre el verano del 2016 y el verano del 2017. La mitad de estas ganancias vinieron de su marca de ropa, ya muy popular en los almacenes.

Se estimaba que ya su fortuna estaba por el orden de los 820 millones de dólares. De esta riqueza no había mucho derivado de la música.

En el 2019, su patrimonio estuvo en 740 millones de dólares, aunque según otras publicaciones podía exceder esta cifra ampliamente.

P. Diddy le apuntaba a la tecnología y al cine pero el escándalo lo detuvo

Didy, quiso diversificarse en el 2021 y buscó hacerlo con la tecnología. Lanzó Shop Circulate, un mercado digital disponible para que las empresas de propietarios negros tuvieran una plataforma propia y exclusiva. Ese mismo año abrió otra compañía llamada Empower Global.

En el 2022, Diddy comenzó las gestiones para incursionar en el mundo del cine y había escogió según lo dicho a Billboard al magnate de la televisión Byron Allen, y al dueño de su propia productora y estudio de televisión, el actor Tyler Perry, conocido por crear películas que le dan trabajo a actores negros y con temáticas de raza.

Las investigaciones y el escándalo que comenzó en el 2023 no permitieron que este negocio avanzara.

Las empresas se alejan de P. Diddy, sus marcas pierden valor

Con el escándalo, la investigación y la expectativa de un juicio que no dejará ileso a Diddy las marcas se han anticipado y han actuado con distancia. Macy’s fue una de las primeras que comunicó que ya no habrá en sus tiendas la marca sean John Sean. De igual manera su marca de gafas ya no está disponibles en las ópticas. Tampoco su canal Revolt genera interés.

Se sabe que trató de venderlo a comienzos de este año pero ya estaba el escándalo en marcha y había sufrido una caída significativa en su precio.

Diddy había adquirido un imponente edificio en el 1710 de Broadway en Manhattan, allí funcionaba la compañía con la que inició todo la disquera Bad Boy Worldwide, que hoy también es señalada de haber sido sedes de violaciones y abusos, pues hasta allí llegaban jóvenes aspirantes a artistas, algunos menores de edad, a audicionar y terminaban viviendo experiencias traumáticas.

Según las publicaciones especializadas, la fortuna de Diddy habría estado en unos 370 millones de dólares. Aunque los más pesimistas creen que actualmente no supera los 200 millones. Una buena cantidad de este dinero, que tendría en efectivo, estaría destinado a los abogados defensores y por qué no a la víctimas en caso de que haya sumas destinadas a indemnizaciones. Al final, es posible que la inmensa fortuna quede en su mínima expresión.

Le quedan sus dos casas en La Florida, otra en California, una más en Nueva York, así como una colección de arte, que incluye con obras de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring y Kerry James Marshall. Aún podría disponer de su avión privado Gulfstream o unos de los 20 automóviles que posee y que incluyen un Rolls-Royce y un Maybach.

