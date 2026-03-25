De Kick a la Casa de Nariño: Westcol prepara transmisión en directo con Gustavo Petro

El anuncio de una transmisión en vivo entre el streamer Westcol y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, empezó a circular en días recientes a través redes sociales, donde el creador de contenido confirmó que preparaba un espacio digital con una de las figuras más visibles del país. La noticia rápidamente llamó la atención por lo inusual del formato.

Aunque en un primer momento no se conocían mayores detalles, el propio Juan Villa —nombre real del creador de contenido— adelantó que no se trataría de una entrevista convencional. Según explicó, el encuentro está pensado como un contenido más cercano a su estilo habitual, con una dinámica distinta a las conversaciones políticas tradicionales y orientado a su comunidad digital.

¿Dónde y cuándo ver el live de Westcol y Gustavo Petro?

La transmisión en vivo está programada para el jueves 26 de marzo a las 6:00 p. m. (hora de Colombia). El espacio se podrá seguir a través de la plataforma Kick, donde el streamer suele realizar sus directos.

Para conectarse, los usuarios solo deben ingresar al canal oficial de Westcol en Kick, ya sea desde la aplicación móvil o desde navegador web. El acceso será gratuito y, debido a la expectativa que ha generado el anuncio, se recomienda ingresar con anticipación para evitar contratiempos al momento del inicio.

En cuanto al formato, uno de los elementos que se ha mencionado es la idea de que el influenciador viva una experiencia simbólica como “presidente por un día”. Aunque no se trata de un rol real ni implica funciones oficiales, el concepto apunta a mostrar desde adentro algunos espacios y dinámicas del poder, pero traducidos al lenguaje del entretenimiento digital.

“Este no es un stream ni va a ser un espacio enfocado en favorecer a un lado u otro. Esa fue, de hecho, una de las condiciones desde el inicio para que estos encuentros se dieran. No queremos apoyar ni a la izquierda ni a la derecha, ni alinearnos con ninguna postura. La intención es otra: alejarnos de esos polos y generar una conexión real entre la juventud y la política. Porque al final, un joven no puede decir que el país está mal o bien si ni siquiera entiende quién lo lidera o qué está pasando realmente”, explicó Westcol.

Westcol también hará en vivo con Álvaro Uribe

Además del live con el presidente Gustavo Petro, el streamer también confirmó otro encuentro digital con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que ha reforzado el interés del público digital alrededor de este tipo de contenidos.

Hasta el momento no se ha confirmado una fecha exacta para esa transmisión. Sin embargo, el anuncio sugiere que hará parte de una serie de colaboraciones con figuras ampliamente reconocidas, en las que el creador buscará explorar nuevos formatos y escenarios dentro de sus contenidos en vivo.

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