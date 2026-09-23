¿De qué murió Hayden Panettiere? Confirman la causa oficial de su muerte

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026 a los 36 años, tras ser hallada inconsciente en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y realizaron las labores de reanimación, pero lamentablemente no pudieron salvar su vida. La actriz fue declarada muerta en el lugar.

"El 16 de agosto de 2026, aproximadamente a la 13:51., se recibió una llamada al 911 sobre un reporte de paro cardíaco en 701 Easley Bridge Road en Greenville. El personal de primera respuesta y los Servicios Médicos de Emergencia llegaron al lugar y localizaron a una mujer en paro cardíaco", mencionó un comunicado médico.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Hayden Panettiere?

Según el informe de la Oficina del Forense del Condado de Greenville, su muerte fue causada por los efectos tóxicos de varias sustancias como fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. El documento también señala que la causa de la muerte fue accidental. En otras palabras, las autoridades no consideraron el fallecimiento como un atentado contra su propia vida ni como un homicidio intencionado. "Un patólogo forense certificado realizó la autopsia. Durante la autopsia no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte". Fueron los análisis toxicológicos los que ayudaron a determinar que la combinación de sustancias fue la causa del fallecimiento.

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A pesar de que la Oficina del Forense determinó la causa de la muerte, las autoridades policiales aún no han cerrado el caso por completo. El Departamento de Policía de Greenville ha confirmado que su investigación sigue en marcha y que el informe del forense es solo una parte del proceso. Los detectives continuarán recolectando información y persiguiendo pistas relacionadas con las circunstancias del fallecimiento. Además, según informes de medios estadounidenses, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) también está involucrada en la investigación.

Hayden Panettiere y su lucha contra la adicción a las drogas y el alcohol

La actrziz falleció el 16 de agosto a los 36 años. EFE/EPA/INGA KJER

Foto: EFE - INGA KJER

En los últimos años, la actriz de 36 años se refirió a su lucha contra las adicciones. En una entrevista con Vanity Fair en 2022, la actriz compartió que, alrededor de los 15 años, comenzó a recibir pastillas de algunas personas de su equipo para ayudarla a lucir más animada durante las entrevistas y apariciones públicas. Con el tiempo, ese uso se transformó en una adicción a los opioides y al alcohol.

Las cosas se complicaron aún más tras el nacimiento de su hija, Kaya, en 2014. Panettiere enfrentó una depresión posparto y, más tarde, admitió que recurrió al alcohol y a otras sustancias como una forma de lidiar con lo que estaba atravesando. En sus propias palabras, confesó que durante esa etapa se sintió profundamente desconectada de su vida, y que su consumo afectó tanto su entorno personal como su carrera. Su personaje, Juliette Barnes, en Nashville también lidiaba con problemas de alcohol y depresión, algo que, según la actriz, se asemejaba con la realidad que vivía en ese momento. A medida que seguía trabajando, su consumo fuera del set se volvió cada vez más difícil de manejar. Panettiere llegó a reconocer públicamente la gravedad de su situación.

En 2022, reveló que había pasado por un periodo en el que el alcohol y los opioides eran una constante en su vida, y que su adicción estuvo a punto de costarle la vida. También comentó que esto tuvo repercusiones en su relación con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko y en la custodia de su hija.