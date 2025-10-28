¿De qué murió la mamá de Iker “el niño millonario”, amigo de Karol G?

Este fin de semana, se confirmó la muerte de Miriam Guadalupe Arizpe García, mamá de Iker “el niño millonario”. La noticia fue publicada en la cuenta de Instagram del pequeño influenciador mexicano.

“Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso, gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestros corazones “MI LUPE”, se lee en el mensaje.

“Lo sentimos muchísimo, con el corazón y el alma… estamos contigo”, “les mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu familia”, “Lo siento mucho, Íker. Un abrazo de corazón”, “un niño tan pequeño no debería nunca perder a su mamá, qué tristeza”, “las palabras nunca serán suficientes, pero aun así ayudan mucho. Lo siento mucho”, comentaron en redes.

Enfermedad de la mamá de Iker “el niño millonario”

Aunque en la publicación no revelaron los motivos del deceso, en el 2022 durante Es Show, la abuelita del niño informó que ‘Lupe’, como le decían de cariño, padecía riñones poliquísticos hereditarios en fase terminal. “Hace 5 años le diagnosticaron eso... y empezaron una serie de hemodiálisis y, pues, está en espera... dijeron que estaba en fase terminal y hasta que Dios quiera”.

Al parecer, debido a su enfermedad ya estaba muy avanzada, la mamá de Iker no pudo recibir un trasplante de riñón. “No es candidata más que para el puro catéter... hasta que Dios (diga) hasta aquí”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Uno de los videos que más conmovió a los seguidores de Iker fue cuando su mamá le preguntó: “¿Qué vas a querer de regalo por el Día del Niño, hijo?”. El creador de contenido contestó: “Quiero muchas cosas, pero el regalo más grande… quiero que te recuperes”.

Por ahora, en redes sociales se preguntan quién se quedará con la custodia de Iker, pues, al parecer, su abuelita habría fallecido en el 2022.