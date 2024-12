Denzel Washington, ‘El justiciero’ se bautizó y ahora es ministro. Emotivo video

Denzel Washington se ha caracterizado por mostrar su fe sin tapujos cuando le indagan sobre su vida personal o familiar. El actor de 69 años e hijo de pastor pentecostal se ha referido a que en 1980, hace 44 años, su vida cambió por completo pues en una visita a una iglesia “fui lleno del Espíritu Santo ese día fue en más importante de mi vida”.

El actor también ha detallado sobre prácticas que suele tener a relacionadas con su fe, como por ejemplo la oración diaria al levantarse, acudir a servicio los domingos y rechazar ciertas conductas o invitaciones que cree, no van con sus creencias. Washington, quien fue apoyo para Will Smith cuando ocurrió la famosa cachetada en medio de los premios Oscar de la Academia y también habría exhortado a P. Diddy a no seguir con sus fiestas excesivas y escandalosas hace varios años, cuando acudió con su esposa a una de ellas, ahora decidió dar uno de los pasos más significativos dentro de la religión cristiana protestante.

Denzel Washington podrá oficiar bodas o abrir su propia congregación

El pasado sábado 21 de diciembre Denzel fue a su congregación Kelly Temple Church of God in Christ en Nueva York y allí recibió el bautismo. Luego, se ordenó como ministro de esta fe, título que le permite encabezar ciertas ceremonias, como por ejemplo una boda.

Para el estelar de ‘Hombre en llamas’ este es un paso decisivo y antes de ser sumergido en la pileta de agua por su pastor, según medios internacionales, Denzel compartió con la congregación sus sentimientos espirituales. “Si (Dios) puede hacer esto por mí, no hay nada que no pueda hacer por ti. El cielo es literalmente el límite”, expresó.

Denzel mientras es bautizado en su iglesia en Nueva York Fotografía por: captura de imagen

A la ceremonia lo acompañó su esposa, Pauletta Washington, quien, le expresó su admiración y lo orgullosa que estaba de su decisión: “Eres la cabeza de nuestra casa y has dado un gran ejemplo a nuestros hijos, que ahora son adultos y saben la diferencia porque les hemos mostrado la diferencia”, comentó, según informó PageSix.

Denzel vestido de camiseta gris y pantalones negros posó frente a las cámaras mostrando su licencia de ministro y su certificado de bautismo. El actor que ha mencionado que no es fácil hablar de fe en Hollywood, se mantiene dispuesto a hacerlo. “Es mi trabajo ensalzar a Dios, alabarlo, asegurarme de que todos y cada uno con quienes hable el resto de mi vida entiendan que Él es responsable de mí”, escribió.

Sobre el título que recibió Denzel como ministro, este además de permitirle oficiar ceremonias, puede ser el primer paso para convertirse en líder o pastor de su propia congregación.

Curiosamente Washington es practicante de una fe que promulga el perdón, pero algunas de sus películas más famosas son alrededor de hombres que optan por la venganza y hacen justicia por su propia mano, como es el caso de Robert en El justiciero o The Equalizer (en inglés) que lleva varias partes.

