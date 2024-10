Denzel Washington se peleó con P. Diddy en plena fiesta blanca. ¿Qué le dijo?

Mientras Sean ‘Diddy’ Combs, conocido como P. Diddy y antes llamado Puff Daddy, permanece tras las rejas en un centro de detención de Brooklyn, Nueva York, siguen apareciendo testimonios e imágenes relacionadas con las famosas fiestas blancas que el rapero y productor hacía en hoteles de lujo o mansiones privadas y a las que invitaba a las celebridades del momento.

Se ha establecido que fueron muchos los famosos que fueron a divertirse en dichos festejos, que tuvieron incluso connotaciones de labor social y a las que todas las estrellas querían acudir. Se decía que quien fuera realmente famoso era invitado por Diddy.

Aunque estas fiestas no son las que están siendo investigadas por las autoridades, sino unas más salvajes y clandestinas llamada Freak Off, han salido a la luz algunos de quienes iban a las blancas y está claro que se trata de artistas que no se enteraron del todo de las actividades de Sean Combs, aunque hubo señales de alerta. También hay que mencionar que existe una exempleada de Diddy que asegura que en una fiesta blanca, ella fue agredida sexualmente.

Ahora según US Weekly trascendió que un invitado a una de estas celebraciones fue el actor Denzel Washington. Fue en el 2003 cuando él acudió, junto a Pauletta, su esposa y quiso pasar un rato agradable con su amigo de entonces, Puff Daddy. No obstante, con el correr de las horas, según la publicación habría visto aspectos que no el habrían agradado y no se ha establecido exactamente la razón, pero se desató un desencuentro.

Denzel habría increpado al productor sobre su comportamiento y habría confrontado al anfitrión a gritos, recriminándole su actuar.

¿Qué le dijo Denzel Washington a P. Diddy?

“Denzel gritó: ‘No respetas a nadie’”, afirmó la persona acerca de lo que presuntamente el ganador del Oscar dijo al magnate de la música. El incidente desembocó en que el actor abandonó el lugar del festejo furioso.

Podrías leer: Estos son los delitos sexuales de P. Diddy. las acusaciones son perturbadoras

Habría sido la última vez que Washington habría acudido a una reunión privada del hoy llamado Diddy. Aunque a lo largo de los años siguientes se encontraron en algunos eventos y premiaciones y se han saludado, Denzel habría preferido mantener un poco la distancia del también productor.

Habrían coincidido en algunas justas de baloncesto y en el 2009, en la toma de posesión del presidente Barak Obama.

Por el momento, Denzel no ha opinado sobre la detención de Diddy ni comentado sobre los delitos de los que se le acusa. Otro de los invitados a esas fiestas fue Ashton Kutcher, quien según Daily MaIL habría dicho a una persona allegada que comentó con la publicación, que lamentaba profundamente haber sido amigo de P. Diddy. Igualmente Leonardo Di Caprio y otros famosos han tomado distancia del acusado, asegura The Cut.

Aquí más noticias que son tendencia en la farándula