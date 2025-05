‘Desafío XX’: Exnovia de Alejo Londoño confirmó infidelidad con Luisa Sanmiguel

A pesar de que El Desafío XX llegó a su final hace más de siete meses, algunos de sus participantes siguen dando de qué hablar. Tal es el caso de Alejandro Londoño y Luisa Sanmiguel, cuya cercanía generó comentarios durante su paso por el programa, especialmente porque el antioqueño mantenía, en ese momento, una relación estable por fuera de cámaras con una mujer llamada Melissa Duque.

Aunque sus muestras de afecto fueron constantes a lo largo del concurso, tanto Luisa como Alejo insistieron públicamente en que lo suyo era una amistad sólida, sin otro tipo de vínculo. Incluso, después de ser eliminados, ambos ofrecieron una entrevista al programa Día a Día, en la que reiteraron su postura.

“Luisa y yo somos parceros, muy parceros. Siempre lo hemos dicho: somos leales y nos cuidamos mucho en el juego, pero no hay nada más (...) Meli y yo estamos firmes. Ella es la mujer de mi vida”, aseguró en su momento Alejandro Londoño, desmintiendo cualquier señalamiento de infidelidad. Sin embargo, Melissa Duque reapareció en días recientes y desmintió las palabras del antioqueño.

Alejo y Luisa, del ‘Desafío’, fueron señalados de infidelidad

A través de un video que publicó en su cuenta de TikTok, Melissa Duque confirmó que su relación con Alejo terminó definitivamente, y dio detalles que confirmarían lo que durante meses fue tema de especulación en redes sociales.

“¿Que si terminé con Alejandro?, sí. ¿Que si hubo infidelidad con Luisa?, sí. ¿Que si los odio?, no los odio. ¿Que si hablé con ella? La verdad es que nunca quise conversar con ella, no me parecía necesario porque con quien tenía el noviazgo y tenía la relación era con él, ¿cierto?”, expresó visiblemente tranquila.

Según ella, la ruptura se dio tras descubrir ciertas actitudes que, en su opinión, cruzaban los límites del respeto dentro de una relación sentimental. Además, confesó que, aunque no lo deseaba inicialmente, terminó cruzando algunos mensajes con Luisa Sanmiguel, pero no fue en los mejores términos. “Estaba molesta”, admitió.

Por el momento, ni Luisa Sanmiguel ni Alejandro Londoño se han pronunciado frente a estas declaraciones. No obstante, el tema ha generado numerosas reacciones entre seguidores del programa y en redes sociales, donde los nombres de los tres involucrados se han mantenido entre las tendencias más comentadas de redes como Instagram, X y TikTok.