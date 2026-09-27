Despedida de soltera de Luisa Fernanda W: invitados, cuánto dura, lugar y más detalles

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W iniciaron su relación en 2019 y, con el paso de los años, formaron una familia con sus dos hijos, Máximo y Domenic. En octubre de 2023, el cantante le pidió matrimonio a la paisa durante un viaje a Dubái. Desde ese momento, la fecha de su boda se convirtió en un gran misterio para sus seguidores. Después de tres años, la influencer reveló que la ceremonia se llevará a cabo en Bogotá a finales de octubre, aunque aún no se ha hecho pública la fecha exacta del evento.

Así va la despedida de soltera de Luisa Fernanda W

La fiesta comenzó el viernes 25 de septiembre, cuando la empresaria subió a un avión junto a un grupo de amigas. Para esta ocasión especial, optó por un look completamente blanco y llevó un pequeño velo. La celebración se lleva a cabo en Cartagena, una ciudad que Luisa eligió personalmente, después de que sus amigas consideraran otros destinos como Aspen, Argentina y Los Cabos. La influenciadora compartió que quería que fuera en Colombia y, además, confesó que esta vez decidió involucrarse de lleno en la organización.

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Se conoció, por las publicaciones que cada uno ha hecho en sus redes, que la celebración dura cinco días. “Esto apenas empieza. Me siento súper novia, ya empezó esto, estoy súper emocionada, ansiosa, pero feliz porque pues yo decía: ‘sí, yo tengo dos hijos, vivo hace rato con Pipe, pero no, vamos a despedir la soltería. O sea, me voy a casar’”, dijo la empresaria.

La primera noche fue especial. Luisa compartió una cena entre amigas. Ese día lució un vestido blanco, mientras que las demás optaron por prendas en tonos oscuros. Además, las invitadas recibieron un obsequio de una reconocida marca de joyas que añadió un toque especial a la velada. Pero la fiesta no terminó con la cena. Este sábado 26 de septiembre, el grupo se subió a un yate para explorar la bahía de Cartagena. Para esta nueva aventura, el código de vestimenta cambió a amarillo, y Luisa, una vez más, se destacó como la estrella de la celebración.

¿Quiénes son los invitados a la despedida de soltera de Luisa Fernanda W?

Entre las personas que acompañan a Luisa en su viaje se encuentran Carolina Rojas, Laura Bueno, Connie, Marilyn Oquendo, Dani Duke, Dany Oquendo, Laura Beltrán, Nanis Ochoa, Ornella Sierra y Daniela Tapia. También está Mattias Vega, un amigo cercano de la creadora de contenido y el único hombre en el grupo.

La lista de asistentes tuvo algunos cambios de última hora. María José Arroyo no pudo unirse debido a un compromiso previo, e Itza Primera, que es parte del círculo que rodeó a Legarda, exnovio de Luisa, tampoco pudo viajar. Ante esta situación, Luisa decidió invitar a Ornella Sierra, quien fue exparticipante de La casa de los famosos Colombia y es excuñada de Pipe Bueno.

Uno de los momentos más conmovedores se vivió al llegar al lugar de hospedaje. Las amigas prepararon un video especial para Luisa, lleno de mensajes de su mamá, su suegra, sus hijos y el cantante de música popular. La empresaria no pudo contener las lágrimas al escuchar las emotivas palabras de sus seres queridos.