‘Día a Día’: el vínculo entre Catalina Gómez e Iván Lalinde que pocos conocen

Catalina Gómez e Iván Lalinde, los reconocidos presentadores de Día a Día, programa matutino de Caracol Televisión, no solo comparten cámaras y guiones: fuera de los reflectores han construido una amistad sólida que supera los 20 años de historia. Una relación que ha trascendido lo profesional y que incluso ha convertido a Lalinde en una figura cercana dentro de la familia de Gómez.

El vínculo que une a Catalina Gómez e Iván Lalinde

En conversación con La Red, Catalina explicó cómo surgió este vínculo tan especial. “Es una amistad y un cariño heredado. Antes de ser amiga de Ivancho, él era muy cercano a Juan Esteban. Cuando lo conocí, sentimos una conexión inmediata y desde entonces siempre ha habido una cercanía de corazón. Uno de los mejores regalos fue que llegara a Día a Día, porque así pudimos compartir más tiempo, historias, consejos y, por supuesto, muchos desayunos juntos”, contó la presentadora.

El origen de su amistad también incluye momentos más cotidianos, pero llenos de complicidad. Catalina Gómez, por ejemplo, recordó que recién llegó a Bogotá, invitó a Iván a su apartamento para compartir una copa de vino. “Hicimos de todo para poder destapar la botella”, añadió Lalinde entre risas, evocando con humor aquella velada que consolidó aún más su vínculo.

Con el paso de los años, la relación entre los dos comunicadores se profundizó hasta llegar a un lazo familiar. Según Iván Lalinde, en diciembre de 2016, Catalina Gómez y su entonces esposo Juan Esteban Sampedro le pidieron que fuera padrino de su hijo Cristóbal. “No lo podía creer, sentí una responsabilidad enorme. Es un honor que me tengan en cuenta de esa manera”, aseguró el antioqueño.

La presentadora, por su parte, expresó la emoción que sintió al ver que su amigo aceptaba este papel tan importante. “Quería que él fuera parte de nuestra vida y de nuestra filosofía. Compartimos muchas ideas sobre cómo criar, educar y vivir, y era fundamental para mí que él acompañara a Cristóbal en este camino”, afirmó Gómez.