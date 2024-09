Día del amor y la amistad: Cristiano Ronaldo y más famosos que luchan en pareja

Estos famosos se enfrentaron junto a sus parejas difíciles pruebas de vida, pero su amor y su fe los mantuvieron mantuvieron unidos y fuertes.

Cristiano Ronaldo apoyó a Georgina Rodríguez en duro momento

Sus hijos, Cristiano Jr, Alana, Eva, Mateo y Bella Esmeralda, sumados a su amor de pareja, los ayudaron a superar la pérdida de Ángel. Fotografía por: Archivo vea

El futbolista Cristiano Ronaldo conoció a Georgina en el 2016, en la tienda Gucci, en Madrid, donde la argentina era vendedora. Para ellos, el flechazo fue casi inmediato, no en vano el CR7 ha dicho: “ella es el amor de mi vida”. Cristiano ya era padre de Cristiano Ronaldo Jr., cuando formalizó su relación con Georgina, con quien soñaba tener una familia numerosa. En el 2017, Gio dio a luz a Alana, su primera hija con Cristiano, y ese mismo año nacieron Eva y Mateo, gestados por vientre de alquiler. En octubre del 2021, la pareja anunció, en sus cuentas de Instagram, que esperaba gemelos, pero el 18 de abril de 2022, dieron la triste noticia del fallecimiento de Ángel, uno de sus bebés. “Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, escribió el futbolista. Para Georgina, el apoyo de su pareja en esos duros momentos fue fundamental. Comenzó cuando el deportista le dijo a sus hijos que Ángel estaba en el cielo. Después, aunque tenía compromisos con el Manchester United, su club, y con la selección de Portugal, le ofreció quedarse en casa con ella y sus hijos. “Le dije que estábamos todos bien. Dije tengo que seguir por mis hijos y también se lo debo a Cristiano. El valor que él tuvo sirvió para darme fuerza. Cris me dijo: ‘Gio, sigue con tu vida, te va a hacer bien’”, contó en Georgina, su serie en Netflix.

El amor y la fe de Moisés Angulo y Diana Mayorga lo lograron todo

El amor de Dios y sus promesas les han permitido a Moisés Angulo y a Diana Mayorga, su esposa, sobreponerse a las situaciones límite, causadas por el covid 19 en la salud de la cónyuge del músico y actor. “Sin lugar a dudas, la prueba más dolorosa por la que hemos pasado en 38 años de casados con Diana ha sido la enfermedad por el covid 19. El 24 de septiembre de 2021 entramos a la clínica con una neumonía severa, producto del covid. Estuvo dos días en una habitación, luego en UCI y su salud se iba deteriorando hasta llegar a la intubación”, nos contó el director de la escuela de Yo me llamo. Se derivaron otra serie de complicaciones que duraron un año y medio, pero con una fe inamovible, los padres de Juan Andrés han ido ganando la batalla. Su matrimonio de 35 años, está construido sobre bases sólidas, que les permitieron atravesar ese difícil camino, con la confianza de que seguirían estando juntos. “El amor nos sostuvo en medio de la UCI, porque saca el temor, no puede haber amor donde hay temor, entonces nosotros confiábamos en que íbamos a salir adelante”, le dijo a Vea. La complicada situación les dejó varias lecciones para su matrimonio. “Tratamos de no discutir por tonterías, además el poder disfrutarnos cada detalle como si fuera el último día. Nuestra relación se ha intensificado”. Moisés y Diana son defensores del matrimonio y saben que el amor es una decisión que hace más fuerte las relaciones. “Como dice Romanos 12, ‘el amor todo lo puede’, el amor es Dios, por eso creemos que fue a través del amor de Dios que pudimos superar esta y otras adversidades que se han presentado en nuestras vidas”.

Mónica Hernández: “si hay amor, siempre hay esperanza”

Mónica Hernández y Amador Padilla, que están casados hace 14 años, han vivido, a lo largo de este tiempo, diferentes situaciones que ayudaron a fortalecer su amor de pareja y que como familia, los han puesto a prueba. Para la presentadora, el más reciente quebranto de salud de Amador es uno de los episodios que los han marcado. “Hemos tenido varias pruebas fuertes, porque el camino en pareja no es sencillo, pero gracias a Dios hemos podido superarlas. Sin embargo, la más reciente, la de la enfermedad, nos probó como pareja, como familia, el enfrentarnos a una enfermedad inesperada de Amador, en una UCI, durante cinco días, nos hizo replantear muchos temas y prioridades que antes no teníamos. Fue una prueba fuerte, pero de mucho aprendizaje”, nos reveló. El amor y la fe en Dios fueron las herramientas más importantes para superar este momento. “Ante una prueba como esta, donde uno a veces queda sin fuerzas, lo único que lo levanta es el amor, saber que para él yo era la persona que llegaba a visitarlo unos cuantos minutos al día, porque las entradas a la UCI son complejas para mí. Saber que, aunque él estaba en esa situación tan adversa, siempre tuve fe de que iba a salir adelante pese a los diagnósticos, el amor te dice: ‘sí, vamos a salir adelante’”. Para la pareja, el aprendizaje de un difícil momento, como este, es que el amor es la base fundamental de su relación. “No puedes dejar para mañana el perdonar, el ‘te amo’, no puedes aplazar tanto las cosas. La vida hay que llevarla organizadamente, pero no postergar tanto; darle prioridad a familia, a los tiempos en pareja, valorar y tener en alta estima a la persona que está contigo, y que, de pronto, un día cualquiera te puedes dar cuenta de que puede no estar”.