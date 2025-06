Diana Ángel habla de su dolor más grande: “Nunca oculto mi realidad”

En los 90, la actriz Diana Ángel hizo famosa a Gabriela Chávez, su personaje en ‘Francisco el matemático’. Desde entonces, la bogotana no ha dejado de trabajar. El cine, la televisión, el teatro y más recientemente, las plataformas, le han permitido una vigencia permanente.

Su debut en un reality, “La casa de los famosos”, en 2024, le dejó muchas enseñanzas, pero según sus palabras, es una experiencia que difícilmente repetiría. A su salida del programa reconectó con el teatro y ahora se encuentra en temporada con ‘Gato por liebre’, en Casa E, una pieza distinta a todo lo que ha hecho y además, la afecta personalmente. De un lado, es la primera vez, en 30 años de carrera, que presenta un monólogo, ejercicio actoral que representa una complejidad en sí mismo, pues se trata de sostener durante hora y media un personaje frente al público. De otro, se trata de una mujer que enfrenta un duelo de una manera particular. Esta obra de la reconocida Piedad Bonnet, le recuerda una vez más a Diana la pérdida que la afectó de manera enorme: la de su padre.

Esther, su personaje, comparte sus recuerdos y las cicatrices de sus amores fallidos. Acorralada por las limitaciones de un mundo machista, toma una decisión audaz: usurpar la identidad de su esposo, Ulises Silva, para poder continuar con su trabajo.

¿Cómo aborda ‘Gato por liebre’ las pérdidas y qué reflexión personal ha hecho al respecto?

Es una obra de Piedad Bonnet que abarca precisamente eso: las pérdidas. En medio de un mundo tan hostil para las mujeres, que a veces uno cree que hemos superado muchas etapas, me doy cuenta, analizando este texto, que seguimos un poco en las mismas; que las mujeres tenemos que darnos un lugar muy fuerte en la sociedad. Y esta mujer, que se llama Esther Ramírez, suplanta a su esposo después de que él muere, en su trabajo en una fábrica de cemento, donde maneja una excavadora. Su labor es un poco solitaria y esa situación le permite suplantarlo. Particularmente siento que también he tenido muchas pérdidas a nivel personal. Muchas mujeres se van a sentir identificadas.

Esta mujer vive el duelo con una suplantación. ¿Cómo trata de llevar o superar los propios?

Creo que me he dado la licencia de sentirlas, no soy una mujer que oculta su dolor para nada. No tengo vergüenza con expresar lo que siento. Creo que la gente que me conoce sabe que nunca oculto nada de mi realidad. Soy transparente, y en las pérdidas me permito hacer un duelo, sentirme triste. Me permito abrazarlas, abrazarme y empezar a superarlas de la manera en la que la inercia me da. Si tengo que hacer ejercicio, si tengo que ir a terapia, si tengo que llorar, si tengo que gritar, si me tengo que ir a la playa, si tengo que encerrarme 8 días a llorar. Creo que cada duelo que he tenido en mi vida, incluida la muerte de mi padre, he dejado que mi propio cuerpo responda frente a lo que necesita y he permitido que lo haga.

¿Cuál es la pérdida o el duelo más difícil que ha tenido que enfrentar o que incluso hasta hoy en día no sienta superado?

Definitivamente la muerte de mi papá. A pesar de que lo asumí con mucha valentía y respetando un poco su memoria y sus creencias, uno nunca está preparado para que se le vaya su padre o su madre, mucho menos de la manera en la que se fue el mío que fue por COVID, en un momento en que ya habíamos superado la pandemia. Él se contagia en el 2021, repentinamente, muy joven, muy saludable, muy vital y pues en 15 días, la muerte llegó a nuestro hogar sin esperarla. Siento que me hace mucha falta, que me quedaron muchas cosas por decirle, tantas cosas que él dejó de ver, que siempre tuvo muchísimo anhelo de ver, incluido este monólogo. Yo creo que si mi papá estuviera vivo y supiera que voy a hacer un monólogo de Piedad Bonnet estaría demasiado orgulloso y feliz, y ya me tendría estudiando 50 libros históricos y demás. Sé que en el lugar en que él está, su energía y todo lo que ha pasado con su transición a otro plano, creo que a veces él mueve las fichas para que yo termine haciendo las cosas que tengo que hacer.

¿Hay algo que faltó decir, hacer, que todavía lamenta o no ha soltado?

Creo que uno siempre se queda con algo guardado cuando se muere una persona cercana y de una manera tan repentina. Pienso que debí haber tenido más tiempo con él, llamarlo más, teniendo tantas videollamadas. A veces uno se queja y dice ‘ay, pero ¿por qué me hace una videollamada? Eso es muy agresivo’. No, yo creo que, al contrario, es una tecnología fantástica que uno debería implementar. Desde que mi papá se murió, yo me llamo con mis mejores amigas todos los días por la mañana en videollamada y tomo un pantallazo, porque creo que nos sumergimos en unas distancias que son innecesarias. No tenía una mala relación con mi papá, al contrario, era mi papá, mi hermano, mi cómplice, mi amigo, mi guía, pero vivía en Barranquilla y entonces teníamos muy poco tiempo y a veces, pasaban semanas en donde yo no los llamaba. Siento que me quedaron muchas cosas por decirle, por abrazarlo, por decirle todo lo que lo amaba o que lo amo aún. Por eso siento que hay que hacerlo en vida y esa es una reflexión que todos tenemos lastimosamente, después de que alguien se va.

Y la actuación, ¿le ha ayudado a elaborar ese duelo?

De por sí ya es un trabajo sanador. Siento que la actuación, las tablas del escenario, lo que me permite ser feliz es lo que hace que sane todo. Estoy absolutamente segura de que el escenario me ha salvado muchas veces. Y he estado parada ahí en momentos en los que se han muerto personas amadas. Yo estaba en el teatro Colón haciendo una obra de teatro que se llamaba ‘El Burgués gentil hombre’ y estaba en escena cuando mi abuela muere. Yo salgo del escenario y me entero de esto, pero tenía que volver al otro día. Es una carrera muy extraña para muchas personas, que seguramente se sumergirían en un duelo diferente. Pedirían permiso para no ir a trabajar. Mi trabajo no me permite pedir permiso, yo tengo que estar ahí, pero menos mal puedo, es un arte vivo. Me devuelve las ganas de vivir, me devuelve un momento específico en el que digo: ‘Si mi abuela y mi papá estuvieran acá estarían felices, así que tengo que brillar y trabajar por ellos’. Igual me pasó cuando desconectaron a mi papá. Estaba haciendo una obra de teatro en el Teatro Nacional, cuando toman la decisión de desconectarlo. Cuando salgo me dicen que mi papá se ha muerto. Y fue también muy extraño porque al otro día tenía que volver a estar ahí, entonces siento que tal vez muchas personas no entenderían el proceso. La única manera de sanar una pérdida para un actor o para una actriz, personalmente creo que es estando en el escenario, no hay de otra forma”.

¿Qué es ‘Gato por liebre’?

Es una obra creada por Piedad Bonnet, una de las escritoras colombianas más destacadas de nuestro tiempo, reconocida especialmente por su poesía, novelas y dramaturgia.

Ha sido galardonada con prestigiosos galardones como el Premio Nacional de Poesía y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. La puesta en escena, que estelariza Diana Ángel, cuenta con la dirección de Nelson Celis Rodríguez. Relata la historia de Esther Ramírez, una mujer de origen rural, cuya vida ha sido marcada por la violencia, que pierde a su esposo Ulises Silva.

La mujer lo suplanta en su trabajo y esta actividad se convierte en la manera de enfrentar el duelo, en medio de un entorno machismo, y la ausencia. La obra tiene tintes de drama, humor y sarcasmo. Se presenta jueves, viernes y sábado a las 8:00 p.m. en la Sala Buenaventura de Casa E Borrero.

Aquí más noticias que son tendencia