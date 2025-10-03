Diana Hoyos, de ‘Enfermeras, confiesa lo difícil que fue la época de la serie

Diana Hoyos nació en Cali y creció en un ambiente lleno de música. Su familia apoyó siempre sus sueños artísticos, tanto que su mamá fue quien la animó para que se presentara a la convocatoria de ‘PopStars’, reality musical de Caracol Televisión. Tenía 16 años, y ya había tomado cursos y talleres de voz y técnica vocal en la Universidad del Valle. Poco a poco, fue atravesando con éxito las distintas etapas del formato, que estaba buscando a las integrantes de Escarcha, el grupo femenino juvenil.

Hoyos fue finalista, y aunque no quedó en el proyecto, ingresó a la escuela de formación artística del canal Caracol. Con una carrera de más de 20 años, Diana no ha hecho nada distinto a cumplir sus sueños de niña. Participó en series como ‘Floricienta’, ‘Expedientes’, ‘El vuelo de la cometa’ y ‘La Jaula’ y posteriormente, protagonizó ‘Oye Bonita’, junto a Karol Marquez. En el 2019 encabezó el elenco de ‘Enfermeras’, serie que se retransmite actualmente en RCN.

La música siempre ha estado ahí, en teatro, en la pantalla chica. En realidad, nunca tuvo que escoger. “La balanza nunca se ha inclinado para ningún lado, siempre trato de hacer las dos cosas”. Pero cuando protagonizó ‘Te la dedico’, producción de Disney en la que compartió créditos con Pipe Bueno, volvió a sentir esa necesidad de cantar lo propio y lanzó ‘Diana Hoyos’, su primer trabajo discográfico,del cual se destacó el sencillo‘La mala’.

Música y actuación, sin dilemas

La artista caleña tiene su trabajo perfectamente determinado. “Los tiempos los maneja uno, entonces, por ejemplo, puedo tratar de grabar varias canciones y después hacer una novela, serie o película o al revés. Apenas uno termina el proyecto sigue con la interpretación”. La meta es muy clara: “Quiero cantar hasta viejita, que la gente siga recibiendo mi música. Disfruto hacerlo desde la parte de expresión más profunda de mi ser. Cantar no depende en realidad de ninguna circunstancia, es simplemente hacerlo mientras pueda seguir haciéndolo”, menciona la artista, quien recuerda que cuando comenzó no concebía límites y cree que la ingenuidad de la edad la benefició: “Cuando se es tan joven como lo era cuando empecé, uno siente que todo lo puede alcanzar y a veces en la inocencia uno no es consciente tampoco de los límites, pero creo que eso fue justamente lo que me hizo ser quien soy y tener el éxito que tengo. El hecho de no ser tan consciente de que hay tantos ojos mirándote que es algo que representa una presión demasiado fuerte”.

Feliz en ‘Mujeres a la plancha’

Ahora que se presenta de nuevo en ‘Mujeres a la plancha’, en una temporada especial llamada ‘Corazón de mil colores’, donde puede incluso llegar a tener una decena de presentaciones a la semana se siente plena. “Es el ejercicio, tener la posibilidad de estar permanentemente en el oficio, es algo que te hace crecer todos los días. Para mí ‘Mujeres a la plancha’ es un proyecto maravilloso, pero también porque la gente viene a pasarla bien, nos hace recordar la época de las amigas donde salen y se divierten”, comentó sobre el show que se presenta miércoles y jueves en el teatro Nacional La Castellana. Esta es la tercera temporada en la que Hoyos interviene.

Pero no olvida su música y estilo. Ahora le apuesta a lo popular. “Tengo una canción nueva que se llama ‘Dolidas’. ¿Por qué en la música popular? Es de esos géneros que te permiten esas letras de amor, de desamor y es lo actual. También porque me gusta mucho que habla de mujeres empoderadas, sé que puede resultar algo trillado para algunos, pero me gusta y además creo que nunca es suficiente. Pienso que las mujeres pasamos por una serie de cosas en el amor y en las relaciones no solo personales, sino laborales que tenemos que hablar de eso, apoyarnos unas a las otras. En mi música invito a eso, a hacernos fuertes y estar unidas”, dijo Diana sobre ‘Dolidas’, tema que escribió.

Sobre una futura colaboración, mencionó que lo tiene pensando, aunque no reveló con quién, si anticipó que hay conversaciones y propuestas al respecto.

Enfermeras: una etapa compleja personal y profesionalmente

Ahora que los televidentes están volviendo a ver a la actriz estelarizando la serie ‘Enfermeras’, producida antes y durante la pandemia, rememora que si bien es cierto que fue un proyecto que le brindó mucha satisfacción, incluido un premio India Catalina por el rol de María Claudia González, también fue complicado porque coincidió con los quebrantos de salud de su padre, en un tiempo donde lo más sencillo podía complejizarse. “Lo más retador fue que me tocó en muchos aspectos personales. Mi papá estuvo enfermo. En esa época viví mucho tiempo en la clínica, lo que se grababa estaba muy cercano a lo que experimentaba en mi cotidianidad. Recuerdo que las enfermeras de verdad fueron muy amables en todo ese proceso”.

Eso además de todos los cuidados y restricciones que hubo cuando retomaron grabaciones tras la emergencia sanitaria mundial.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento