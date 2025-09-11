Diego Cadavid reveló difícil momento que vivió: “Tuve un golpe muy duro”

El actor, fotógrafo y músico, Diego Cadavid, dialogó con su colega, el también actor Juan Pablo Raba, sobre la importancia de la salud mental. En su conversación, el artista inició hablando de su historia:

“Más que el cine, la fotografía, la música, a mí la salud mental y el arte de vivir me ha causado curiosidad desde pequeño. Yo he sido mi conejillo de indias, yo he probado todas las cosas de terapia y psicología en mí”, afirmó.

“Estaba solo mucho tiempo”: Diego Cadavid

El actor reveló que su interés por la salud mental comenzó, indirectamente, desde su infancia: “Fui un niño muy sensible, muy llorón, las cosas me afectaban mucho, sufría con regularidad, había un tío que me llamaba ‘lágrima pronta’, pero eso se une a que cuando yo nací, mis papás se estaban separando. Crecí en Medellín con mi abuela una parte de mi infancia, pero llegó el punto donde tuvo que venir a Bogotá con mi mamá y mi hermano mayor. La situación era jodida, estábamos mal de plata. Me tocaba estar solo mucho tiempo, no tenía amigos. De ahí encontré mi gusto por la soledad, pero esto me llegó a causar más adelante un poco de presión social porque yo no me relacionaba muy bien con la gente. Yo amo profundamente la soledad, mi estado favorito es estar solo”, contó.

¿Qué le pasó a Diego Cadavid?

El baterista de The Mills, aseguró que hubo un momento en su vida que tocó fondo. Aunque triunfaba como actor, fotógrafo y músico, sentía que había algo que no estaba bien en su vida: “Al principio, en mi camino como fotógrafo la gente me rechazaba por ser actor. Poco a poco fui dándome a conocer. Luego, me meto en la música con la banda en la que estoy ahora. Duré unos 12 o 13 años que hacía las tres cosas y había días en que me tocaba hacer las tres cosas. Grababa en la mañana, por la tarde iba a fotos y en la noche llegaba a conciertos. Andaba en moto para que me rindiera, estaba todo el día cansado, con sueño, pero mi cabeza siempre me decía: ‘si tú tienes cierto talento, dale’. De alguna forma me empecé a sentir aventajado, pero nadie me dijo que analizara eso, porque eso me podía llegar a enloquecer. Entendí que nunca me había sentido tranquilo, siempre tenía una leve ansiedad. Me dije: ‘Qué tranquilo vas a estar si te dedicas a 70 cosas. La fotografía, la música, la actuación".

Confesó que se sintió abrumado con tantas ocupaciones, hasta que su cuerpo y su mente colapsaron. “Estaba muy cansado, con mucha cosa y llega la edad y el momento de la vida donde digo ‘estoy cansado, ya no quiero hacer tanta cosa’, entonces me empiezo a retirar paulatinamente, haciéndome el loco. En la banda les dije que solo podía ensayos y conciertos, en la fotografía no quería hacer más publicidad, solo retratos y en actuación le dije a mi mánager que nunca más proyectos de más de seis meses y empiezo a bajarle el ritmo", contó.

Finalmente, habló con sinceridad sobre los pensamientos oscuros que han rodeado su cabeza durante toda su vida, pero que ha sabido sobrellevar gracias al apoyo psicológico que ha recibido: “Como yo soy tan apasionado, ya no había esa pasión, y en eso fue donde me empezaron a dar las crisis. El cambio de planes no los soportaba, las sorpresas no las soportaba, todavía me cuestan. Empiezo a sentir episodios de depresión profundos, tuve un golpe muy duro y me encerré tres días en un cuarto, no comía, no me bañaba, de vez en cuando lloraba. Llega el pensamiento suicida que siempre me ha acompañado. También llegaron ataques de ansiedad y de pánico. Ahí dije ‘no más’. Empiezo terapia con psicólogo y luego con psiquiatra”.