Diego Guauque recibió nuevo resultado oncológico: “Cuatro meses más para vivir”

Desde que se enteró que padecía cáncer, en enero del 2023, el periodista Diego Guauque ha documentado a través de sus redes sociales cada etapa de su proceso, desde el impacto que tuvo recibir el diagnóstico y los difíciles momentos del tratamiento hasta su posterior remisión. Durante este tiempo, el comunicador ha hablado sobre los cambios físicos y emocionales que ha enfrentado, además de los aprendizajes que le ha dejado esta etapa de su vida.

"La tranquilidad también es una forma de regalo”: Diego Guauque

El diagnóstico llegó de manera inesperada, después de que comenzara a sentir un fuerte dolor en el lado derecho del abdomen que incluso le impedía dormir. Tras acudir al médico y realizarse varios exámenes, los especialistas encontraron una masa en la zona abdominal. Posteriormente, Guauque confirmó que se trataba de un sarcoma, una noticia que cambió por completo sus planes y lo obligó a alejarse temporalmente de las cámaras de Séptimo Día.

Guauque tuvo que pasar por varios procedimientos como parte de su tratamiento. Además de las sesiones de quimioterapia, se sometió a una cirugía complicada para extirpar el tumor. Después de eso, continuó con su recuperación y las revisiones médicas necesarias. Esta semana, el periodista regresó al consultorio de su oncólogo para uno de los chequeos que realiza de manera periódica.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 532 mil seguidores, mostró parte de la jornada que antecedió a la consulta. “Hoy quise contar cómo se viven esas horas. Desde que me levanto, cuando todavía está oscuro, voy al gimnasio, sigo con mi día, manejo hasta la cita con mi oncólogo y finalmente escucho lo que dicen los exámenes. Porque muchas veces mostramos el resultado, pero no contamos lo que pasa por dentro mientras llega”, dijo a través de un video donde mostró detalles de la rutina que tuvo el día de los exámenes.

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Y es justamente esa espera la que, como él mismo dice, aún le provoca miedo. “Cada cuatro meses vuelvo a vivir lo mismo. Me hago unos exámenes oncológicos y llega el momento de conocer los resultados. Y aunque uno aprenda a convivir con ese proceso, hay algo que no cambia: el susto de pensar que, de un momento a otro, la vida puede cambiar”.

Mientras esperaba los resultados, Diego oraba para recibir buenas noticias: “Le pido mucho a Dios, a la virgen, a mis seres queridos que están en el cielo, que todo salga bien”. Después de someterse a los exámenes pertinentes, su oncólogo le aseguró que no hay signos de recaídas ni tumores en el área donde se llevaron a cabo las intervenciones. “Hoy los exámenes me dieron una noticia que me regaló algo que a veces damos por sentado: tranquilidad. Y hoy aprendí que la tranquilidad también es una forma de regalo”.

El comunicador también aprovechó su publicación para expresar su agradecimiento a los médicos, su familia y a Dios por el resultado que recibió. Sin embargo, es consciente de que su seguimiento médico continúa y que deberá volver en cuatro meses para otro chequeo. Por eso, para él, ese tiempo tiene un significado muy especial. “Tengo cuatro meses más para disfrutarla. Cuatro meses más para abrazar a los míos. Cuatro meses más para compartir con las personas que amo. Cuatro meses más para vivir. Y hay que aprovecharlos”.