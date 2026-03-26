Diego Sáez y Cristina Warner terminaron su relación: “No ha sido una decisión a la ligera”

La relación entre Diego Sáenz y Cristina Warner se hizo pública el 8 de julio de 2024, cuando ambos sorprendieron al confirmar su noviazgo con una romántica publicación. Desde ese momento, se convirtieron en una de las parejas más comentadas del entretenimiento colombiano, compartiendo momentos tanto de su vida personal como profesional. Antes de esta relación, la actriz estuvo casada con el actor Emmanuel Esparza, con quien tuvo a su hija Zoe. Por su parte, el presentador de Qué hay pa’ dañar tuvo en el pasado un romance con la exreina y presentadora Laura Barjum.

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¿Qué pasó con Diego Sáenz y Laura Barjum?

Aunque se veían muy enamorados, desde hace varias semanas, internautas notaron que ya no aparecían juntos, ni en eventos sociales ni en redes sociales, encendiendo las alarmas sobre una ruptura.

Para acabar con las especulaciones, la pareja hizo una publicación en sus redes sociales confirmando que, en efecto, su relación sentimental llegó a su fin: “Hoy queremos tomarnos este momento para compartir algo importante con ustedes, desde el cariño, la calma y el amor. Ante las especulaciones, mejor de esta manera. Nuestra relación como pareja ha llegado a su final”, se lee al comienzo del post que ya cuenta con más de 5 mil likes.

Aunque no dieron detalles específicos sobre las razones de la separación, sus palabras reflejan una ruptura en buenos términos, basada en la madurez y el entendimiento: “No ha sido una decisión a la ligera, ni mucho menos fácil. Hace parte de un proceso profundo, consciente y lleno de aprendizaje. Justamente por el amor, respeto y la historia que siempre compartimos con ustedes, deseamos honrar estos dos años de la manera más bonita y sensata posible. Desde ese mismo lugar, esperamos su respeto a nuestra privacidad. Gracias a todos los que siempre nos entregaron su buena energía, valoramos que haya sido y siga siendo así. ¡Mucho amor para todos!”.

La pareja desactivó los comentarios; sin embargo, los internautas han dejado sus impresiones al respecto. Por ahora, ambos continúan enfocados en sus proyectos personales, mientras sus seguidores les envían mensajes de apoyo en esta nueva etapa de sus vidas: “No puedo creerlo”, “no me sorprende”, “era de esperarse”, “hacían linda pareja”, “se nota que tuvieron una relación muy sana”, “ojalá hayan sido felices”.