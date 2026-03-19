Dimelo King reveló cuánto dinero puso en el sobre de Isa Valdiri en su fiesta de 15 años

El fin de semana pasado, Andrea Valdiri le celebró los 15 años a Isabella, su hija mayor, convirtiéndose en uno de los eventos más comentados en las redes sociales por la lujosa producción, invitados y más. La fiesta tuvo lugar en el emblemático centro cultural La Serrezuela, en Cartagena, un lugar que se reservó casi en su totalidad para esta ocasión especial. El espacio se transformó con una decoración temática en suaves tonos rosados, adornado con flores, telas elegantes y una alfombra roja que daba la bienvenida a los invitados. Cerca de 150 personas, entre familiares, amigos cercanos y figuras del mundo digital acompañaron a la bailarina barranquillera a celebrar el cumpleaños de su primogénita.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el nivel de lujo: la fiesta habría costado una fortuna y estuvo llena de regalos ostentosos. Entre ellos, brilló un carro de lujo tipo Mini Cooper para la quinceañera, además de detalles exclusivos para los invitados, quienes incluso recibieron esmeraldas como recuerdo del evento.

¿Cuánto dinero le regaló Dimelo King a Isabella Valdiri?

Entre los invitados, estuvo el creador de contenido Elkin de la Hoz Rico, conocido como Dímelo King, quien se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de compartir públicamente la cantidad de dinero que le dio a la quinceañera. Según lo que contó el influencer, la suma que incluyó en el tradicional “sobre” fue bastante significativa.

“Yo pensé que cuando puse los 5 millones de pesos en el sobre era poquito... Lo hice con la idea de que era poquito, porque, la verdad, primera vez que voy a unos 15 años y yo vengo de un barrio humilde y no sabía cómo se hacía”, dijo.

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Las declaraciones causaron opiniones encontradas. Mientras que algunos seguidores elogiaron su sinceridad y la atención que prestó a la quinceañera, otros se cuestionaron la necesidad de hacer pública la cantidad de dinero entregada, sobre todo en un evento familiar. Para muchos usuarios, este tipo de comentarios puede dar lugar a comparaciones innecesarias en torno a celebraciones como los 15 años.

“Muy chichipato la verdad, yo soy una desconocida y le regalé a mi hija una cadena de oro con un dije con esmeralda”, “con 5 millones se pueden hacer muchas otras cosas y estos con el afán de ser aceptados”, “pues el que tiene plata puede decir eso y el que no entonces de dónde saca uno”, “cada persona da lo que puede, sin necesidad de endeudarse y regalar algo que NO GUSTE”, “él lo dio de corazón, pero es poquito para la magnitud de la fiesta”, fueron algunos de los comentarios.