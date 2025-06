Diva Jessurum : “Los sueños se fabrican y hay que trabajar por ellos”

En junio del 2015, Caracol Televisión estrenó “Se dice de mí”, programa dirigido por Diva Jessurum prometía mostrarles a los televidentes esa faceta íntima que los famosos nunca enseñaban. Diez años después, la promesa se cumplió, y 445 personajes le han hablado a la periodista y escritora barranquillera de lo divino y sobre todo, de lo humano. “Estoy absolutamente feliz con este aniversario que estoy cumpliendo y definitivamente el resumen es que los sueños sí se cumplen”, expresa Diva con una sonrisa resplandeciente. “Lo digo por dos cosas: una, porque antes de que este programa fuera una realidad, durante mucho tiempo pasaba pilotos, pilotos y pilotos y una respuesta era no, y la siguiente era no, y la siguiente era no, hasta el día que me dijeron ‘sí, listo va’. Entonces los sueños se cumplen, y cada vez que sale una historia al aire y veo cómo ha sufrido ese personaje, cómo ha luchado para convertirse en el astro que es, me doy cuenta que los sueños definitivamente se hacen realidad. Han sido 10 años de lucha, de esfuerzo, de sacrificio”. La lucha es permanente y aunque a veces piensan que los personajes no se van a lograr, al final, el resultado es positivo, pero en ocasiones no en el tiempo que quieren. “Por ejemplo, llevaba meses, por no decir años, buscando a Gloria Estefan, y resulta que se dio en el momento que tenía que ser, para los 10 años, entonces, los sueños se fabrican y hay que trabajar por ellos con disciplina, sacrificio y amor”.

Dentro de los grandes personajes que han sido parte de la historia de “Se dice de mí” figuran Carlo Vives, Juanes, Sebastián Yatra y Maluma. Fotografía por: Felipe Mariño

¿De dónde nació la idea de crear el programa?

“Necesitamos que las grandes figuras y celebridades muestren su lado más vulnerable, su realidad, su verdadera esencia, cosas que no muestran en las entrevistas a grandes rasgos. Queríamos llevarle a Colombia un programa que tuviera un mensaje, que dejara una huella en los corazones, un espacio en el que le dijera a la gente ‘óyeme, lucha por eso; no te vayas a atracar, no vayas a hacerle daño a otra persona, no vayas a golpear, no vayas a perder tu tiempo, coge un balón, entrena, toma un papel, un lápiz, compón una canción, coge una guitarra, practica, porque los sueños sí se cumplen. El hecho de ser una celebridad no te hace tener un escudo ante el dolor, el hecho de ser una estrella simplemente demuestra que hay una historia de lucha de fondo y una constante entrega y sacrificio, entonces, nosotros ¿qué queríamos con esto?: mostrarle a la gente que los sueños sí se cumplen, pero mostrarlo desde otro punto de vista, porque la gente en esta sociedad cree que todo es fácil, que el dinero se consigue de la noche a la mañana, que para lograr la fama simplemente te desnudas y ya toda Colombia te conoce, arma un escándalo y ya eres el nuevo ídolo del país; no, si tú quieres una carrera sólida en el mundo del entretenimiento y en cualquier ámbito de tu vida, tienes que trabajar duro por eso, te va a costar trabajo, pero lo vas a conseguir”.

Las 445 historias de ‘Se dice de mí’

Para Diva Jessurum, una mujer luchadora, que tiene siempre una idea y un proyecto para desarrollar y que permanentemente se está reinventando, la expresión “no se puede” simplemente no existe, ni en su vida ni en su programa.

¿Qué anécdotas recuerda de esos 445 personajes?

“Son muchos personajes muy trabajados, por ejemplo, don Omar fue un personaje que, cuando fuimos a Miami nos dijo ‘sí, listo, venga, vamos a dar la entrevista’, y resulta que cuando llegamos allá me manda un mensaje con seis preguntas, y yo: ‘Espérate un momentico, que esta no es la esencia del programa. Le dije: ‘Mira, don Omar, creo en ti porque tú tienes esas manos duras y llenas de callos que te estoy viendo, porque eres una persona luchadora y que nada te lo han regalado, y así como a ti nada te lo han regalado, a mí tampoco. Y así como sé lo que se sufre para poder salir adelante, yo respeto tu historia’. Al final de la entrevista se me arrodilló y me dio las gracias. Ricky Martin hablando de su sexualidad fue muy complejo. Hablando con Sylvia Pasquel, por ejemplo, de cómo era ser la suegra de Luis Miguel wow fuerte, preguntándole sobre su relación con su hermana Alejandra Guzmán, sobre la muerte de su hermana Viridiana, la de su hija, también llamada Viridiana; su llanto, el alcoholismo en que se refugió en esa época. Eugenio Derbez con su historia de lucha, y él decía: ‘Todo el mundo creía que por ser hijo de…, a mí me tocaban las cosas fáciles y no me contrataba nadie, y llegó un momento en el que dije ‘si nadie me contrata, soy yo quien va a generar empleo’, y se endeudó. Nadie le apostaba a su película No se aceptan devoluciones y resulta que recaudó US$100 millones. Han sido tantos personajes a los que nosotros les hemos tocado la puerta, a los que hemos ido llorando cuando nos hablan de que han sido violados, ultrajados, de cómo sus padres han muerto, de cómo han sido regalados o no valorados por los miembros de su familia. Hay muchas entrevistas en las que uno llora, sufre y va traumatizado. Las personas, a través de Se dice de mí, exorcizan su dolor, cuando eso no es la intención, pero terminan haciéndolo”.

¿Cómo se siente con el exitoso resultado de ‘Se dice de mí?

Me siento tan feliz, que este cuento no me lo creo. Le doy tantas gracias a Dios, le decía: ‘Dios mío, no puedo creer que hoy llegue a los 10 años’, no puedo creer que hoy esté viva después de un cáncer, no puedo creer que yo esté aquí liderando un equipo tan bueno; que Dios me haya dado ese regalo y que el canal Caracol haya confiado en mí. Me siento una privilegiada y digo: ‘¿Dios qué quieres tú conmigo?’. Ver que en mis manos tengo 445 historias de personajes absolutamente increíbles, que cada uno nos deja un mensaje diferente y que cada programa no se parece nada al otro y que hay gente que ya ha salido y que quiere volver a salir. Yo no me lo creo, la verdad”.

¿Qué se dice de Diva?

“Ay, bueno, de mí se dicen muchas cosas y el 70% son mentiras, porque la gente da por cierto cosas que se imagina y resulta que ni por ahí. Me han puesto parejas de personas que yo ni conozco, me han inventado situaciones que yo no he estado ahí, que no he vivido. Creen que conoces mi forma de ser y no es cierto. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir de mí? Se dicen tantas cosas, que soy una bruja perversa, se dice de mí que soy estrictísima en los horarios. Pregúntale la buena vida que tiene mi equipo. Se dice de mí que soy súper noviera (tengo 5 años sin pareja), que soy la persona más bebedora del mundo, y los dos últimos tragos que me tomé fueron uno con Poncho Zuleta, que se puso a llorar por unos videos que vio de su papá, y el otro con Alzate, que estaba celebrando el lanzamiento de una canción. Eso fue antes de pandemia”.

“Se dice de mí”, un trabajo dedicado y de tiempo

Detrás de cada episodio que ven los televidentes al aire se realiza un arduo y cuidadoso trabajo periodístico y de investigación que la directora del formato detalló. “Cada programa tiene un promedio de 15 días de trabajo, porque primero nos reunimos con la persona para ver qué puntos se van a tocar y qué manejo se le va a dar porque es una labor muy respetuosa. Una vez se hace la entrevista, que, aunque la gente vea que el programa dura una hora, se hace un promedio de 60 preguntas a lo largo del programa y luego empezamos a buscar los satélites. Además de eso, confrontamos las diferentes entrevistas de diferentes personajes para poder sacar una unidad de criterio, una unidad de mensaje. Duramos 15 días y en edición se demora una semana”.