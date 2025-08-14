Diva Jessurum vivió amargo momento por una “fan enamorada” de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El pasado 9 de agosto, el artista caldense se presentó en la Plaza de Toros Monumental de Manizales como parte de su gira Mi promesa Tour 2025. Entre los asistentes destacados estuvieron Diva Jessurum y Liliana Bechara, presentadoras de Caracol Televisión que fueron invitadas personalmente por el intérprete.

La barranquillera, directora de los programas Se Dice De Mí y Expediente Final, compartió en sus redes sociales detalles de la velada, que inició con un gesto amistoso de Jiménez: la subió a la tarima, la abrazó y conversaron brevemente antes de que él continuara con su show. Sin embargo, la noche tuvo un giro inesperado.

¿Qué le pasó a Diva Jessurum en el concierto de Yeison Jiménez?

“Ustedes saben que soy súper amiga de Yeison y tal. Yeison, en la tarima, me abrazó, me preguntó cómo me estaba pareciendo el concierto, me abrazó, me besó, nos dijimos unas palabras… Yeison se fue a seguir cantando, cuando sentí un golpe en la cabeza”, relató la presentadora en un video.

Sin embargo, no fue hasta la mañana siguiente que Diva Jessurum descubrió lo ocurrido. Mientras desayunaba junto a una de sus compañeras, se percató de que tenía un chicle pegado en el cabello, lo que atribuyó a una “fan enamorada” del cantante.

“Esta mañana amanezco con este chicle pegado en el pelo. Entonces, imagínense, una envidiosa o una fan enamorada de Yeison, aquí en esta hermosa tierra de Manizales, me ha pegado un chicle… Fans enamoradas, tranquilícense, que hay Yeison para todas. ¡Qué porquería! ¿De quién será esto?”, expresó.

La situación la obligó a pedir ayuda inmediata. Según contó, la amiga y colega con quien estaba intentó retirar el pegamento con unas tijeras, mientras Jessurum bromeaba sobre el daño que podía ocasionar a sus extensiones.

“No joda, me estás machacando el pelo… Jesús, María y José; rey de las extensiones, esto es un llamado para ti, un SOS, mira lo que le ha pasado a mis extensiones”, agregó con humor.

Finalmente, el incidente se resolvió, pero el momento no pasó desapercibido. La publicación de Diva Jessurum rápidamente se volvió viral, acumulando cientos de comentarios y reacciones de seguidores que lamentaron el gesto y le enviaron mensajes de apoyo.

