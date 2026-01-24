DJ de la boda de Brooklyn Beckham contó lo que sucedió entre Victoria Bekcham y Nicola Peltz

El conflicto que desde hace semanas mantiene a la familia Beckham en el centro de la conversación pública sumó un nuevo capítulo luego de que DJ Fat Tony, encargado de la música en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, ofreciera su versión de uno de los episodios más comentados del evento: el polémico baile entre el hijo mayor del exfutbolista y su madre, Victoria Beckham.

El DJ británico, quien ha trabajado durante años en celebraciones privadas de la familia, decidió romper el silencio tras el revuelo generado por las declaraciones de Brooklyn en redes sociales, donde calificó aquel momento como “inapropiado” y aseguró que marcó profundamente su matrimonio. Ante la avalancha de preguntas y especulaciones, Fat Tony relató lo ocurrido durante una entrevista en un programa matutino del Reino Unido.

¿Qué habría pasado entre Victoria Beckham y Nicola Peltz?

Según su testimonio, la boda —celebrada en abril de 2022 en Palm Beach, Florida— se extendió durante varios días y reunió a familiares, amigos cercanos y figuras del entretenimiento. Fue en una de las presentaciones musicales, encabezada por Marc Anthony, cuando se produjo la escena que desató la tensión.

En medio del espectáculo, el cantante llamó a Victoria Beckham a la pista, generando confusión entre los invitados, ya que se esperaba que ese espacio estuviera reservado para el primer baile oficial de los recién casados.

El DJ explicó que el malestar no estuvo relacionado con gestos explícitos ni con una conducta fuera de lugar, sino con el contexto emocional del momento. Para Brooklyn, ese baile tenía un significado especial junto a su esposa, por lo que la intervención inesperada de su madre lo dejó visiblemente afectado frente a todos los asistentes. Nicola Peltz, por su parte, se sintió desplazada y abandonó el lugar entre lágrimas, según el relato del DJ.

Fat Tony también se refirió al ambiente posterior al episodio, señalando que la incomodidad se trasladó al resto de las celebraciones. Durante el brunch del día siguiente, el tema fue inevitable entre los invitados y la asistencia fue menor de lo previsto, reflejando el impacto que el incidente tuvo en el ánimo general.

Aunque el DJ evitó responsabilizar directamente a Victoria Beckham, reconoció que la situación fue “realmente incómoda” y que la percepción del afectado es clave para entender la magnitud del conflicto. Mientras algunas fuentes cercanas a la familia minimizan lo ocurrido y aseguran que el ambiente festivo no se vio alterado, otras versiones respaldan el sentir de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.

