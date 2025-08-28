Don Jediondo reveló que sufrió de depresión y ansiedad. “Dios me salvó de algo fatal”

El humorista Pedro González, más conocido como Don Jediondo, ha hecho reír a generaciones de colombianos con su estilo particular, pero detrás de la risa también ha enfrentado momentos de profunda oscuridad. En varias entrevistas concedidas este año, el comediante confesó que atravesó un fuerte episodio de depresión y ataques de pánico, vinculados en gran medida a la crisis financiera que afectó a su cadena de restaurantes.

En diálogo con Noticias RCN, González recordó que desde 2012 comenzó a experimentar episodios de ansiedad y depresión, por los cuales debió recibir tratamiento médico durante dos años. En medio de esa situación, relató que llegó a contemplar la idea de acabar con su vida durante una visita a la Fundación Santa Fe. “Tenía que ir… salí un momentico al balcón y algo me decía ‘láncese ya’. Pero me aferré a la baranda”, confesó, al asegurar que una fuerza interior lo detuvo en ese instante.

La presión económica que supuso la liquidación de su cadena de restaurantes fue otro detonante. En entrevista con Semana, explicó que los comentarios y burlas en redes sociales hicieron aún más difícil sobrellevar la situación. “Es duro, es muy cruel leer tantas cosas negativas cuando uno está intentando salir adelante. Me afectó mucho en lo personal y tuve que dejar de leer redes sociales porque me hacían daño”, señaló.

En el programa Bravísimo, transmitido en mayo de 2025, el humorista reveló otro episodio crítico: durante una cita médica estuvo a punto de lanzarse desde un octavo piso, pero una enfermera se percató y lo ayudó a detenerse. Posteriormente, recibió tratamiento psiquiátrico. “Ese día pensé que ya no podía más, pero alguien apareció justo en el momento indicado. Fue como una señal de que todavía tenía razones para seguir”, relató conmovido.

Don Jediondo también expresó que encontró en la fe un soporte para atravesar este momento. En declaraciones a El Tiempo, aseguró que interpretó su salvación como un milagro: “Una fuerza divina me hizo agarrarme, me sostuvo y me mostró que no era el camino. Dios me salvó de un desenlace fatal”, afirmó.

Hoy, el comediante busca hablar abiertamente de su experiencia para sensibilizar sobre la importancia de la salud mental. “A veces creen que porque uno hace reír todo está bien, pero no siempre es así. Aprendí que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía”, concluyó.

Con estas revelaciones, Don Jediondo se une a la lista de figuras públicas que han decidido romper el silencio sobre sus luchas internas, enviando un mensaje claro: la depresión es real y debe ser tratada con atención y empatía.