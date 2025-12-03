‘Doña Toche’ denuncia presuntos ataques de un candidato de ‘LCDLF’ hacia ella y su hija

La influenciadora conocida como 'Doña Toche’ (cuyo verdadero nombre es Descire Díaz) y el comediante Ibrahim Salem se convirtieron en protagonistas de una sonada polémica que se viralizó a través de redes sociales en las últimas horas.

Según la creadora de contenido y también empresaria, decidió hacer pública una experiencia que había mantenido en silencio, luego de enterarse de que el humorista figura entre los candidatos que esta semana compiten en votaciones para obtener un cupo en La casa de los famosos Colombia 3. Ese anuncio, dijo, la llevó a revivir un episodio que considera ofensivo y que, hasta ahora, no había querido exponer.

En un video difundido en sus redes, Descire Díaz también explicó que había evitado hablar del tema porque se sentía “vulnerada como mamá y como mujer”, pero que la posibilidad de ver al comediante en un reality tan visible la impulsó a romper el silencio. “Si yo no hago esto y no lo cuento, por eso es que muchas mujeres, cuando las violentan, prefieren quedarse calladas, y no lo voy a permitir”, expresó inicialmente.

¿Qué pasó entre ‘Doña Toche’ e Ibrahim Salem?

De acuerdo con ‘Doña Toche’, todo ocurrió en un show de humor al que fue invitada en octubre pasado junto a varios comediantes, entre ellos Ibrahim Salem. Allí, asegura, el comediante empezó a hacer comentarios que, en su opinión, cruzaron los límites del humor. “Empezó a decirme un poco de cosas, como que ‘usted es de las que solamente se hace viral porque tiene una hija discapacitada’ o que yo facturo a través de la niña”, contó.

La situación, dice, escaló cuando ella tomó el micrófono para pedir respeto. En ese momento, según su versión, recibió una respuesta que la dejó sorprendida: “Me dice: ‘Usted cállese, sapa &$#@’. Ahí yo dije: ‘Uy, se está poniendo la joda pesada’”.

Después de ese cruce, la influenciadora asegura que Ibrahim Salem continuó con los ataques. Incluso, relató una frase que —según ella— la marcó profundamente: “A usted ni se lo meto porque usted solamente sabe hacer hijos enfermos”.

“Puedo permitir que me digan que soy zarrapastrosa o mal hablada, pero que me digan que solamente sé hacer hijos enfermos… eso no me ha dejado vivir en paz”, agregó ‘Doña Toche’ en su relato.

La creadora de contenido también dijo que consultó a personas del medio humorístico antes de publicar su denuncia y que algunas le advirtieron que podría “cerrarse puertas”. Sin embargo, optó por exponer el tema públicamente porque considera que no debe callar frente a ataques de ese tipo, especialmente cuando involucran a su hija, una bebé que padece de serias dificultades de salud.

Por ahora, Ibrahim Salem no se ha pronunciado frente a las declaraciones de ‘Doña Toche’. Sin embargo, el público en redes sociales está a la espera de una respuesta.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí