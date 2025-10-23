¿Dónde ver ‘La Casa de Alofoke’ en vivo y a qué hora?: lista de participantes

La segunda temporada de La Casa de Alofoke ya es una realidad. El popular reality, ideado por el empresario y creador de contenidos dominicano Santiago Matías, conocido como ‘Alofoke’, regresa con una producción que promete superar los logros de su primera entrega y consolidarse como uno de los proyectos digitales más ambiciosos del Caribe.

Con una inversión superior a los 2 millones de dólares, el programa reúne a 20 personalidades de distintos países, entre artistas, comediantes, deportistas e influencers, en una convivencia que será transmitida en tiempo real a través de YouTube. En esta nueva edición, el ganador obtendrá 4 millones de pesos dominicanos y una camioneta de lujo, mientras que un seguidor del formato también podrá ganar un vehículo durante la transmisión.

Alofoke explicó que esta temporada se desarrolla en Atlántica Studios, un moderno complejo ubicado en Juan Dolio, provincia de San Pedro de Macorís (República Dominicana), que supera en tamaño y tecnología a la sede anterior. Además, el productor anunció que buscará postular el reality ante los Récords Guinness, luego de que la primera edición se convirtiera en una de las transmisiones continuas más extensas de YouTube en Latinoamérica.

¿Dónde ver ‘La Casa de Alofoke 2’ y desde cuándo?

El reality se transmite en vivo las 24 horas por el canal oficial de YouTube Alofoke Radio Show, lo que permite a los espectadores seguir de cerca todo lo que ocurre dentro de la casa y participar activamente con comentarios y votaciones.

La segunda temporada comenzó el lunes 20 de octubre de 2025 a las 9:00 de la noche (hora de República Dominicana) y se extenderá durante 38 días de convivencia. A diferencia de otros formatos televisivos, La Casa de Alofoke apuesta por un modelo completamente digital, sin restricción geográfica ni costo de acceso, lo que le ha permitido atraer audiencia desde países como Colombia, Venezuela, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos.

El proyecto, que mezcla entretenimiento, música urbana y dinámicas de convivencia, busca mostrar una faceta más espontánea de los participantes, generando situaciones inesperadas y alianzas que se comentan ampliamente en redes sociales.

¿Quiénes son los participantes de ‘La Casa de Alofoke 2’?

La representación colombiana llega de la mano de Valka (Valeria García Calle), cantante urbana que ha venido construyendo una carrera internacional y ahora se enfrenta al reto de convivir con figuras del entretenimiento latino en un formato de exposición constante. Su participación refuerza la presencia del talento colombiano en el escenario digital regional.

También participan en ‘La casa de Alofoke 2’: