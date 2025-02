Dos actrices colombianas son amigas cercanas de Shakira desde hace 30 años

En el vertiginoso mundo del espectáculo, donde las luces y las cámaras pueden deslumbrar, la amistad se transforma en un tesoro invaluable. Para Shakira, tener amigas que la apoyen es un pilar esencial en su vida. A lo largo de su carrera, ha forjado lazos profundos con dos actrices colombianas, quienes se han convertido en sus confidentes y compañeras incondicionales.

Así inició la amistad de Shakira con Xilena Aycardi y María Isabel Henao

La amistad de Shakira y Xilena Aycardi se remonta a su adolescencia. La barranquillera tenía 16 años cuando coincidieron en las grabaciones de El Oasis, la telenovela que protagonizó Shakira en 1994 junto a Pedro Rendón, antes que saliera su álbum Pies descalzos. La barranquillera interpretó a Luisa María Rico y, por su parte, Aycardi a Bríjida. María Isabel Henao, conocida por sus allegados como Maisa, también hizo parte de ese proyecto que fue grabado en el departamento del Huila.

Ambas actrices, conocida por su trayectoria en televisión y teatro, han estado cerca de Shakira durante décadas. Su vínculo se fortaleció en los años en que la cantante comenzaba su carrera en Colombia. Desde entonces, han venido sumando experiencias memorables a sus vidas.

A pesar de que cada una ha tomado rumbos diferentes en la industria del entretenimiento, la relación entre las tres se ha mantenido fuerte, demostrando que la fama no es un impedimento para la verdadera amistad.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Pese al éxito internacional de la intérprete de Antología, que la llevó a vivir fuera de su país natal y a estar viajando constantemente por sus giras, cada vez que regresa a Colombia aprovechan para reunirse y recordar viejos tiempos. Sus encuentros han sido motivo de alegría tanto para ellas como para sus seguidores, quienes admiran la autenticidad de su amistad. De hecho, en el 2018, cuando Shakira terminó su concierto en Bogotá por su gira El Dorado World Tour, las invitó a una fiesta privada en Gaira, el restaurante de su gran amigo, Carlos Vives, con quien grabó La bicicleta.

En varias entrevistas, Xilena Aycardi y María Isabel Henao han expresado su cariño y admiración por Shakira, destacando su humildad y la esencia genuina que ha mantenido a pesar de su éxito mundial. A su vez, la cantante ha demostrado su afecto por ellas, compartiendo momentos en redes sociales y resaltando la importancia de su amistad. De acuerdo con lo que pudo establecer Vea, pese a que no se llaman constantemente, sí están pendientes la una de la otra. De hecho, conocimos que cada vez que cumplen años, la artista de 48 años les envía un detalle.

“Mi amistad con ‘Shaki’ es incondicional”: Xilena Aycardi

Xilena contó en una entrevista con Bravíssimo que antes de iniciar su amistad con Shakira, se hizo muy amiga de Nidia del Carmen Ripoll, mamá de la intérprete de Ojos así. Lo que más le gustó a Aycardi de la cantante fue su personalidad: “ella llegó con una propiedad y le aprendí mucho”, recordó. “Siempre ha estado esa amistad, aunque no estamos todo el tiempo juntas, ni nos estamos hablando todo el tiempo, sino que encontramos ese momento justo y es muy valioso. Los hijos nos han distanciado un poco, nos hablamos, pero no con la misma regularidad cuando no tenía los chicos. Yo la entiendo, es mamá, pero mi amistad es incondicional”, aseguró.

Shakira le ha regalado ropa a Xilena Aycardi

La actriz de ‘Doña bella’ también contó que, cuando Shakira estaba en sus inicios en la música, ella le regalaba botas y vestidos brillantes. Ahora, es la barranquillera quien le regala ropa a ella. En una oportunidad, Xilena viajó a Barcelona y la visitó. “Cuando fui a la gira y la veo con su avión privado, y en una sencillez impresionante, con los pies en la tierra. Yo soy la que le digo ahora que me mande las herencias”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Así fue la experiencia de María Isabel Henao actuando junto a Shakira

María Isabel ha sido más reservada en contar detalles de su amistad con Shakira. No obstante, en un podcast, Maisa reveló cómo fue su experiencia trabajando juntas.

“Shakira no había tenido una formación como la nuestra, pero daba lo mejor de sí misma. Ensayaba, preguntaba, y se preparaba a fondo para sacar adelante cada escena. Es una persona con un tesón que lo que se proponga lo saca adelante. Una gran admiración, es que desde pequeña se veía lo grande que iba a ser”, aseguró.

Te puede interesar: “Nos quisieron callar”: Pedro Rendón sobre cómo fue trabajar con Shakira

Mejores amigas de Shakira disfrutaron de su concierto en Bogotá

En sus redes sociales, las actrices publicaron imágenes mostrando que acompañaron a su amiga en su concierto en Bogotá, en la noche del pasado miércoles. Ambas estuvieron en una carpa especial para la familia de la artista y sus amigos más cercanos. Sin embargo, Xilena contó que tuvo que realizar un viaje hoy a Barranquilla, por lo que no podrá encontrarse con su amiga para charlar y tomarse algunas fotos.