Dos años sin ‘La Gorda Fabiola’: el legado de una mujer que hizo reír a Colombia

El 19 de septiembre del 2024 es una fecha que quedó marcada en el corazón de millones de colombianos. Ese día, el país se conmocionó al recibir la noticia de la inesperada muerte de Fabiola Posada, conocida artísticamente como ‘La Gorda Fabiola’, quien se hizo famosa por ser parte del elenco de humoristas de Sábados felices, el programa de humor de Caracol Televisión. La artista tenía 61 años, un día antes había cumplido esa edad.

¿Quién era ‘La Gorda Fabiola’? Un legado que permanece

La artista nació el 18 de septiembre de 1963. Antes de convertirse en un ícono del humor, estudió Comunicación Social y Periodismo y ejerció como periodista en el Diario La República y en la revista Contigo. Aunque también hizo su debut en la política, su verdadera pasión era hacer reír a la gente.

Su primer encuentro con el humor fue casualidad. En 1987 un asistente de Sábados Felices la abordó en la calle y le pidió ser parte de una sección del programa, pues estaban buscando una actriz de talla grande. Ese fue el comienzo de una carrera llena de éxitos y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Fabiola no solo fue humorista, también hizo personajes para algunas producciones en la televisión y el cine, como Yo amo a Paquita Gallego, Juegos prohibidos y la película ¿En dónde están los ladrones? Además, llevó su humor a escenarios internacionales.

Su historia de amor con ‘Polilla’

Fue en el programa de humor donde conoció a Nelson Polanía ‘Polilla’. Aunque inicialmente fue su compañero de trabajo, luego se convirtió en el amor de su vida. Al principio, decidieron mantener en secreto su romance. Fabiola, se había separado recientemente de su primer esposo y tenía dos hijos. Además era diez años mayor que Polilla. Ambos compartieron en distintas entrevistas que temían las opiniones de la familia y del público, así que durante un tiempo optaron por disfrutar de su relación lejos del ojo público y del conocimiento de sus seres más cercanos. La relación dejó de ser un secreto cuando Fabiola se enteró que estaba embarazada. De ese amor nació Nelson David, el hijo menor de la humorista y el único hijo de la pareja.

Todo no fue color de rosa en su relación, en varias oportunidades enfrentaron algunas dificultades. Polilla contó en una oportunidad que estuvieron a punto de separarse en tres ocasiones. Se casaron tres veces. Primero, lo hicieron por lo civil; luego, celebraron una boda en Las Vegas y, años más tarde, tuvieron una ceremonia católica. También transformaron su relación en una fuente de humor. La diferencia de edad, sus distintas personalidades y hasta las situaciones del día a día en su matrimonio se convirtieron en el centro de sus chistes, tanto entre ellos como ante el público. Estuvieron juntos más de 27 años, hasta la muerte de Fabiola, el 19 de septiembre de 2024.

"La tenemos clara, nos amamos, yo no puedo vivir sin él”, dijo La Gorda en la entrevista, refiriéndose a las dificultades que sortearon a lo largo de su relación. Foto: ARCHIVO VEA

¿De qué murió ‘La Gorda Fabiola’?

Aunque al principio se mencionaron sus antecedentes de problemas cardíacos y diabetes, sus hijos aclararon que estas condiciones no fueron la causa de su fallecimiento. Según lo que contó Juan Sebastián Valencia, la humorista contrajo una infección bacteriana que se propagó rápidamente. La artista comenzó a sentirse mal y su salud se deterioró en cuestión de días. La llevaron a una clínica, donde al principio no podían determinar qué estaba sucediendo. Después de realizarle una serie de exámenes, los médicos lograron identificar la bacteria, pero la infección había avanzado considerablemente. Su esposo estuvo a su lado en esos momentos finales y tuvo la oportunidad de expresarle su amor, al igual que sus tres hijos.

Detrás de las risas que durante años alegraron la televisión colombiana, Fabiola Posada tuvo que enfrentar una serie de problemas de salud. La diabetes, la hipertensión, las complicaciones cardíacas y los desafíos relacionados con su peso la llevaron a permanecer en hospitales y a someterse a diversos procedimientos médicos a lo largo de los años. Uno de los primeros grandes obstáculos que enfrentó fue su sobrepeso. La humorista llegó a pesar más de 140 kilos y, en diferentes etapas de su vida, buscó varias maneras de bajar esos kilos de más y mejorar su salud. En 2014, se sometió a una cirugía bariátrica y, más tarde, compartió que logró bajar a 90 kilo. Sin embargo, ese mismo año, vivió uno de los momentos más críticos de su vida. Fabiola sufrió cuatro infartos y tuvo que someterse a una cirugía de corazón abierto. Los médicos descubrieron problemas serios en sus arterias y realizaron una revascularización. Según sus propias palabras, después de esa crisis, su corazón quedó funcionando con una capacidad bastante reducida.

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A estos problemas se le sumaron episodios de deshidratación y complicaciones renales. Sin embargo, uno de los momentos más críticos fue en 2018, cuando enfrentó una grave crisis por desnutrición y anemia. Fabiola explicó que después de someterse a los procedimientos para perder peso, comenzó a tener problemas para consumir suficientes proteínas y otros alimentos esenciales para su recuperación. Durante esa crisis, pasó más de 20 días en coma y, según contó más adelante, varios de sus órganos dejaron de funcionar como deberían. Sus riñones fallaron y tuvo que someterse a diálisis durante varios días.

Los médicos incluso consideraron la opción de desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que sus posibilidades de recuperación eran escasas, comenzó a respirar por sí misma y sus órganos empezaron a reactivarse. La artista aseguró que en esa oportunidad se sintió cercana a la muerte. Después de esa difícil experiencia, volvió a los escenarios y transformó esas vivencias en historias que compartía sobre la vida, la enfermedad y el deseo de seguir adelante.