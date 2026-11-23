Los participantes de ‘Desafío’ siguen generando interés luego de que abandonan la competencia y llega una nueva temporada del formato.

En esta oportunidad, Darlyn Giraldo y Glock, super humanas de ‘Desafío XX‘, volvieron a llamar la atención de sus seguidores al anunciar que se convertirán en madres con sus respectivas parejas.

De un lado, Darlyn Giraldo, quien fue finalista junto a Sensei, dio a conocer en sus redes sociales mediante un video que espera un bebé.

Allí expresó la ilusión que tiene en esta nueva etapa de su vida con un emotivo texto: “Desde que llegaste a nuestras vidas, todo comenzó a tener un nuevo significado. Aún no conocemos tu rostro, pero ya imaginamos el momento de tenerte en nuestros brazos. Cada día crece nuestra ilusión, nuestros sueños y este amor tan inmenso que sentimos por ti. Hoy solo queremos decirte que te esperamos con todo nuestro corazón”, escribió en una de sus historias.

El padre del bebé en camino es su pareja con quien aparece en el material audiovisual que dejó en su feed en publicación compartida, César Augusto Cardona.

Glock, de ‘Desafío XX’ y ‘Desafío sin filtro’ será mamá

Por su parte Glock, cuyo nombre es Gloria Katherin Peña Manrique y quien adicionalmente fungió como presentadora en ‘Desafío sin filtro Ditu’, en remplazo de Guajira en noviembre del 2025, reveló la noticia mediante un video en el que descubre su vientre pronunciado, ya que esperó a estar en la mitad de la gestación para dar a conocer la noticia.

“Pude haber imaginado muchos escenarios al compartir en público la intimidad de mi embarazo, pero jamás, jamás pensé que sería de esta forma tan bonita”, escribió en una de sus historias temporales de Instagram.

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"Siento que puedo ver esta etapa de mi vida de una forma más tranquila y muy bonita desde que lo hice público", agregó.

La exdesafiante se tomó la primera parte de su embarazo para asimilar los cambios que ha tenido y se mostró agradada con las reacciones y mensajes de los cercanos y en general de su comunidad digital al conocer la novedad.

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De acuerdo con el tiempo que tiene de embarazo, la ingeniera ambiental y generadora de contenido barranquillera será madre en marzo del 2027.

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