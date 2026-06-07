Dua Lipa y Callum Turner: Su segunda boda duró tres días. Invitados, cuánto costó y más

La historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner vivió uno de los capítulos más inolvidables este fin de semana con una majestuosa celebración que duró tres días, celebrada en Italia.

La pareja, que comenzó su romance a comienzos del 2024 y que el pasado 31 de mayo se casó en Londres en una ceremonia civil e íntima, quiso una gran celebración para completar su matrimonio.

Las celebraciones de la nueva boda que muchos han denominado renovación de votos comenzaron hace unos días en Palermo; Italia. Allí figuras como Shakira habrían acompañado a la pareja, según algunas fotos que han trascendido. Los eventos previos a la boda en la ciudad italiana incluyeron visitas a palacios y un coctel. La novia se atavió con un vestido ceñido en blanco marfil con espalda destapada.

Una boda entre palacios y lujos

La boda como tal fue en Sicilia, en la Villa Valguarnera, y allí el encargado de la canción principal fue el también británico Elton John, quien interpretó ‘Your Song’.

Se estima que las festividades tuvieron un valor de 1,7 millones de dólares. Este valor habría incluido hospedajes en residencias históricas, salones, seguridad privada, decoración y banquete.

La cena, según People, para los invitados estuvo a cargo por el chef Tony Lo Coco, y la música por cuenta de Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta y Peggy Gou.

Dentro de los invitados a la lujosa boda estuvieron Donatella Versace, Joe Alwyn, Olivia Dean, Charli XCX, George Daniel, Kevin Parker, además de Mark Ronson.

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