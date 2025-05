Eddy Herrera reveló cómo se enteró de la muerte de Rubby Pérez: “lloré como un bebé”

La undécima edición de los Heat Latin Music Awards se realizó por primera vez en Colombia. Medellín fue la ciudad que recibió durante toda esta semana a múltiples artistas latinos, creadores de contenido y empresarios de la industria para honrar lo más grande del año en la música.

El dominicano Eddy Herrera fue unos de los artistas invitos durante esta semana y el encargado de brindar un sentido homenaje a Rubby Pérez, artista de merengue fallecido el pasado 8 de abril mientras realizaba una presentación en la discoteca Jet Set en Santo Domingo. El techo del recinto se desplomó ocasionando la muerte de más de 200 personas, entre ellas el intérprete de Volveré.

“Este homenaje que hicimos tres de los artistas invitados, Wilfran Castillo, El Blachy, cantamos ocho minutos el homenaje a Ruby Pérez, fallecido en la tragedia que ocurrió en días pasados, hace menos de dos meses en República Dominicana, estoy muy honrado de hacer este homenaje”, señaló Eddy.

Eddy Herrera rindiendo homenaje a Rubby Pérez durante los Premios Heat 2025. Fotografía por: Cortesía Premios Heat

Así recibió Eddy Herrera la noticia de la muerte de Rubby Pérez

Herrera recordó cómo se enteró de la muerte de su gran amigo, a quien consideraba como un hermano: “era la una de la madrugada del lunes para el martes, yo estaba dormido como cosa rara porque yo me acuesto a la 1 o 2 de la mañana, ese día estaba cansado, me acosté a las 12 de la noche y a los 50 minutos escuché que mi esposa se paró de la cama con un susto y dijo: ‘¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué se cayó el techo de Jet Set completo? No puede ser’. Yo sabía que Rubby estaba cantando, lloré como un bebé. Estaba en Miami, viajé a Santo Domingo, fui a verlo ahí, ha sido muy duro para nosotros”, dijo con gran nostalgia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Después casi dos meses del trágico suceso, Eddy contó que él también estaba programado para cantar en esa discoteca en los próximos días: “Rubby y yo fuimos compañeros de trabajo con la banda de Wilfrido Vargas y la verdad que alternábamos tantas veces en Latinoamérica, Estados Unidos y en Dominicana. A Rubby le tocó ese día y mira lo que ocurrió. A mí me tocaba hacer mi show en Jet Set el primer lunes de junio, obviamente me pudo haber pasado a mí, pero Rubby está descansando en paz, dejó un gran legado".

El cantante de Pégame tu vicio recordó también sus mejores anécdotas con su amigo y colega. “Su sonrisa envidiable, su voz única, el cantante más grandioso, para mí el más completo de merengue que ha existido y que pienso que existirá, la fuerza de Rubby, la resistencia, era un tipo noble, daba mucho, su equipo lo protegía y todo”, afirmó.