Édgar Vivar se someterá a delicada cirugía con 77 años. Dejó listo su testamento

Édgar Vivar, reconocido internacionalmente por interpretar al Señor Barriga y a Ñoño en ‘El Chavo del 8’, volverá a enfrentar un importante reto relacionado con su salud. El actor mexicano se prepara para someterse a una intervención quirúrgica que lo obligará a alejarse temporalmente de los escenarios y que, según sus propias declaraciones, requerirá varios meses de recuperación.

El procedimiento también llevó al intérprete a poner en orden algunos asuntos personales antes de entrar al quirófano. En un reciente encuentro con medios, por ejemplo, confirmó que ya formalizó su testamento y que dejó organizada la administración de sus bienes. Aunque la noticia generó preocupación entre algunos de sus seguidores, el actor aseguró que afronta la intervención con tranquilidad y plena confianza en el médico que estará a cargo.

¿Por qué se operará Édgar Vivar?

El problema que enfrenta Vivar está relacionado con una desviación de la columna. El propio actor explicó que la intervención será una rectificación de columna, procedimiento que, de acuerdo con sus declaraciones, tendrá una recuperación prolongada.

“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, explicó Édgar Vivar, en declaraciones recogidas por el programa ‘Viva la alegría’, al hablar sobre el procedimiento y el tiempo que deberá permanecer alejado de sus actividades habituales.

El actor ya había hablado de esta situación en mayo de 2026, cuando explicó que la operación era necesaria para evitar que el problema pudiera generar mayores complicaciones. Mientras llega la fecha de la intervención (junio de 2027), ha recurrido a medicamentos y a tratamientos con estímulos eléctricos para controlar las molestias, medidas que le han permitido continuar realizando algunas actividades, aunque reconoció que ha reducido sus salidas.

La cirugía también supondrá un retiro temporal de los escenarios. El intérprete de 77 años confirmó que la intervención está contemplada para junio de 2027 y que, posteriormente, tendrá que cumplir un periodo de recuperación de aproximadamente seis meses. El actor se refirió a este periodo como un “retiro involuntario”, aunque manifestó su deseo de regresar posteriormente a sus actividades profesionales.

Édgar Vivar ya formalizó su testamento

La otra revelación que puso nuevamente al actor en el centro de la conversación fue que ya dejó listo su testamento antes de someterse a la cirugía. Vivar confirmó que sus asuntos patrimoniales están organizados y que también dejó definida la administración de sus bienes.

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“Mis propiedades son muy pocas realmente y los bienes que tengo ya están, todo está fríamente calculado ya. Está administrado ya todo, ya está todo fríamente calculado”, afirmó el mexicano durante el encuentro con la prensa.

La decisión de dejar estos asuntos resueltos antes de la operación no significa, según lo expresado por el propio Édgar Vivar, que esté afrontando el procedimiento con miedo. Por el contrario, al ser cuestionado sobre la cirugía, manifestó su confianza en el especialista que estará a cargo.

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“Voy con toda la confianza del mundo, el cirujano es bueno. La última palabra es de acá arriba, pero la disposición ya la tengo”, agregó, dejando claro que mantiene una actitud positiva frente a la intervención.

Así, mientras se prepara para una etapa de varios meses alejado de los escenarios, Édgar Vivar ha optado por dejar organizados sus asuntos personales y patrimoniales. El actor, quien continúa vinculado al legado de ‘El Chavo del 8’, espera superar la cirugía y regresar posteriormente a sus actividades, una posibilidad que, según sus propias palabras, desea mantener.

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