¿Edward Porras se despide de Noticias Caracol? Así respondió ‘El Ojo de la Noche’

Edward Porras es un periodista y reportero de Noticias Caracol conocido popularmente como ‘El ojo de la noche’, la sección que resume y relata los hechos ocurridos durante la noche y la madrugada para la emisión matutina del noticiero. Forma parte del equipo de campo del informativo y su trabajo se centra en cobertura nocturna: riñas, atracos, operativos policiales y acontecimientos que afectan el orden público en ciudades como Bogotá.

Su popularidad proviene justamente de esa reportería desde la calle: su estilo directo y noctámbulo, las crónicas en vivo en horarios difíciles y la capacidad de convertir sucesos complejos en relatos claros y cercanos han hecho que su sección sea reconocida por la audiencia. Además, sus reportes y anécdotas suelen replicarse en redes sociales, lo que ha ampliado su visibilidad fuera del noticiero.

Edward Porras niega una posible renuncia a ‘Noticias Caracol’

La reciente renuncia de Andrés Montoya, presentador de la primera emisión del día, desató dudas entre los televidentes sobre el futuro de otros integrantes del informativo. La salida del periodista, quien hacía parte del equipo matutino, llevó a que varios seguidores de Noticias Caracol se preguntaran si se avecinaban más cambios en el noticiero.

En medio de esa curiosidad, algunos espectadores aprovecharon una de las dinámicas de ‘El Ojo de la Noche’, la tradicional sección que lidera Edward Porras, para preguntarle directamente sobre su permanencia en el canal. El periodista suele interactuar con sus seguidores a través de redes sociales, y esta vez lo hizo por medio de la herramienta conocida como ‘La caja de preguntas’, en sus historias de Instagram.

Allí, uno de los interrogantes que más llamó la atención fue precisamente si pensaba retirarse de Noticias Caracol. Fiel a su estilo directo, Porras respondió con claridad y algo de humor: “No, para nada, ¿cómo me voy a ir del lugar, mi segunda casa, donde estoy feliz? No me voy a ir del noticiero”. Sus palabras disiparon cualquier rumor y reafirmaron el vínculo que mantiene con el equipo del informativo y con la audiencia que lo sigue cada mañana.

La respuesta del periodista rápidamente generó tranquilidad entre los seguidores del noticiero, quienes reconocen su compromiso y constancia en la cobertura de los hechos nocturnos. Muchos aprovecharon el espacio para expresarle admiración por su trabajo en las calles, destacando la energía con la que inicia las jornadas informativas y la forma en que transmite cada historia con precisión y espontaneidad.