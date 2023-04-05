Eileen Roca se sometió a costosa cirugía y reveló detalles. ‘Me siento bien conmigo’

La ex Señorita Colombia y actriz Eileen Roca sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una serie de procedimientos estéticos con el fin de recuperar su figura después de dos embarazos. Con total franqueza, la cartagenera contó los detalles de la intervención, que incluyó una mamopexia y tratamientos en abdomen, caderas y glúteos.

¿Qué se hizo Eileen Roca?

La mamopexia consistió en retirar el exceso de piel en los senos y colocar nuevos implantes, buscando devolverles firmeza y mejorar su contorno. Además, Roca se realizó procedimientos para reducir la flacidez y la acumulación de grasa en caderas y glúteos, así como tecnologías para tensar la piel del abdomen y mejorar su uniformidad.

“Mi piel dejó de ser la misma después de ser mamá, y aunque el ejercicio ayuda mucho, hay zonas que no logré recuperar solo con entrenamiento”, explicó la actriz, quien reside en Miami. Para el proceso de recuperación, viajó a Barranquilla y contó con el apoyo de su madre y su suegra.

Según reveló, el costo total de las intervenciones fue de aproximadamente 20 000 dólares. Roca aseguró que decidió compartir su experiencia para ser honesta con sus seguidores y normalizar el hecho de que, en algunos casos, la cirugía estética puede ser una alternativa válida para quienes buscan sentirse más cómodas con su cuerpo.

La ex reina de belleza también destacó la importancia de realizar este tipo de procedimientos con especialistas certificados y en condiciones seguras. “No se trata de seguir un estereotipo, sino de sentirte bien contigo misma”, afirmó.

Con esta confesión, Eileen Roca se une a la lista de celebridades que han optado por hablar abiertamente sobre sus cirugías estéticas, derribando tabúes y generando conversación sobre el cuidado personal y la autoestima.