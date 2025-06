El actor Édgar Vittorino no volvería a vivir en Colombia. Esta es la razón

Cuando a los 20 años, Edgar Vittorino decidió que no quería seguir una carrera convencional, sino que le apostaría a la interpretación actoral, que venía seduciéndolo desde los 13 años, cuando se había incorporado en el grupo de teatro del colegio, sabía que debía dejar su natal Barranquilla, donde ya había hecho sus pinitos en Telecaribe, para prepararse más en Bogotá. Llegó con pocos recursos y una meta concreta, sabiendo que inicialmente no viviría de la actuación, sino que tendría que desempeñarse en otro tipo de oficios para pagar sus estudios.

Gracias a su talento obtuvo una beca en la escuela de actuación de Caracol y luego de perseverar recibió su primera oportunidad actoral en ‘Oye bonita’. Sería un tiempo después, con su personaje de ‘El Pibe’ en ‘La selección’, cuando su nombre y su rostro comenzarían a hacerse populares.

Vittorino no olvida que el hoy productor Hernán Correa le dio esa primera oportunidad. Por eso cuando en el 2024 le propuso que protagonizara la película ‘Un padre muy madre’, Édgar, que reside desde el 2018 en España, donde ha logrado una destacada carrera en series y películas, no lo pensó dos veces y buscó la manera de cuadrar sus horarios para estar en Colombia.

¿Por qué Édgar Vittorino aceptó la película ‘Un padre muy madre’?

“Él me hizo el casting para la primera vez que trabajé en Colombia. Después también insistió un montón para que yo hiciera la prueba del Pibe, porque en esa época estaba en Estados Unidos. Con ese papel (en “La Selección”) siento que cambió mi carrera. A Hernán le tengo un agradecimiento especial por esos dos momentos muy puntuales, de cuando apenas empezaba. Por eso, cuando me llamó y me ofreció hacer esta película, no lo dudé. Además, la historia me encantó, está muy bien escrita, tiene alma”, mencionó el actor de 36 años que estuvo muy a gusto trabajando en La Guajira, donde se rodó la cinta, que cuenta, en tono de comedia, cómo Dennis, un hombre soltero sin experiencia en la crianza, termina experimentando los síntomas de embarazo de su novia.

Para crear su personaje, Vittorino, que no tiene hijos, recurrió a las experiencias de su familia. “Lo primero que hice fue preguntarle a mi hermana, que me contó cómo fue el proceso de sentirse embarazada. Los antojos las ganas de vomitar, el mal humor, la sensibilidad también emocional. Eso me ayudó un poco para construirlo”.

La razón por la que Edgar Vittorino no volverá a vivir en Colombia

El actor también estará una buena temporada en el país para grabarla segunda temporada de ‘Cien años de Soledad’, serie de Netflix basada en la obra cumbre de Gabriel García Márquez.

Venir al país cuando una oferta le llama la atención es algo que lo entusiasma, sin embargo, vivir en el país ya no sería viable. El actor, que antes de radicarse en España había estudiado en Nueva York y en el famoso Estudio Corazza en Madrid, contó que tiene la mayor parte de su familia en la capital española. Cuando su carrera comenzó a ser estable, se encargó de llevar a toda su familia a vivir a la Madre Patria.

Aunque cuando se marchó lo hizo con optimismo, recuerda que algunos de sus compañeros creían que volvería pronto. “Me acuerdo que cuando me despedí de mis amigos acá, algunos hasta me dijeron: ‘tampoco nos despidamos tanto que eso en un par de años está acá otra vez’. Pero la realidad es que hoy en día toda mi familia vive en España, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Todos han ido detrás de mí, viendo que las cosas funcionaron muy bien. Si yo quisiera volver es una decisión difícil porque lo tengo todo y a todos allá”.

Y es que para el barranquillero, que en retrospectiva siente que el suyo ha sido un proceso de disciplina, perseverancia y esfuerzo, revela que al llegar a Madrid, el panorama fue mucho menos complejo de lo que resultó cuando llegó a la capital colombiana. “Fue más difícil empezar en Bogotá, que comenzar en España. En Bogotá fue duro, yo estaba mucho más joven porque digamos la situación económica mía y de mi familia era muy complicada. Fue venir a prepararse, a estudiar y a trabajar en cualquier cosa. Viví en lugares bastante conflictivos, en el centro de Bogotá, Tenía 19 años, y con esas ganas, uno aguanta lo que sea. Trabajé en restaurantes, bares. En cambio, cuando yo llegué a Madrid ya tenía 27 años y la situación económica era distinta. Pude llegar a vivir en un lugar lindo. Digamos que todo fue más fácil. A los dos meses ya estaba trabajando. En Bogotá, fueron 2 años de estudio antes de empezar a trabajar como actor y ganar dinero”.

¿De qué se trata la película Un padre muy madre?

La cinta, que se estrena el 12 de junio en simultánea nacional, cuenta la historia de Dennis Rodríguez, el administrador y único empleado del hotel ecológico Bethel, el negocio familiar que debe salvar de la hipoteca bancaria. Rodríguez recibe una sorpresa: Sandra Borda, su novia, le revela que está embarazada. Ella no quiere tener un hijo, pero él decide asumirlo. Desde los primeros días de su etapa como mamá-papá comenzará a sentir el síndrome de Couvade: que no es otra cosa que experimentar los síntomas del embarazo como náuseas, sensibilidad, antojos, sueño y hasta subida de peso. La historia está producida por Hernán Correa y su director es Ricardo González. El elenco que acompaña a Vittorino incluye a Julián Caicedo, Daniela Vega, Stephania Duque, Carmenza Gómez, Cristal Aparicio, Jóse Miguel Numo, Yuldor Gutiérrez y Natalia Betancurt.

Aquí más noticias que son tendencia